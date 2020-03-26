Застрахованным в Эстонии людям в Европе гарантируется медицинская помощь. Что делать, если возникли проблемы?

„Нашим застрахованным людям в Европе гарантируется медицинская помощь, несмотря на чрезвычайное положение”, — подтвердил руководитель Больничной кассы Райн Лаане, и добавил, что потребность в медицинской помощи должна быть обоснована с медицинской точки зрения и подтверждена врачом. Чтобы получить необходимое вам лечение, необходимо иметь европейскую карту медицинского страхования или замещающий ее сертификат.

„ Если человек не имеет собой или до поездки не оформил карточку медицинского страхования Европейского союза или замещающий ее сертификат, и попадет в больницу или к врачу, пожалуйста, немедленно подайте заявление на замену сертификата Европейской карты медицинского страхования или замещающий ее сертификат ”, - подчеркнул Лаане.

Для получения замещающего сертификата имеются следующие варианты:

· через государственный портал eesti.ee, заказ европейской карточки медицинского страхования. Сертификат, заказанный на государственном портале, будет отправлен на ваш почтовый ящик государственного портала. Перед заказом заменяющего сертификата мы рекомендуем вам убедиться, что адрес электронной почты на государственном портале человека, направлен на ежедневный адрес электронной почты;

· отправьте заявку на адрес info@haigekassa.ee. В заявке, предоставленной по электронной почте необходимо указать личные данные (личный код, имя) и контактный телефонный номер;

· позвоните по справочному телефону +372 669 6630 Пн — Чт 8.30-16.30; Птн 8.30-14.00.