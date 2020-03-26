26.03.2020, 14:30

Застрахованным в Эстонии людям в Европе гарантируется медицинская помощь. Что делать, если возникли проблемы?


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Pressikonverents Haigekassas
Foto: Andres Putting

Лицам, имеющим медицинское страхование в Эстонии, кто в настоящее время находится на территории Европейского Союза в том числе в государствах экономического пространства ЕС и Швейцарии, будет предоставлена необходимая медицинская помощь наравне с застрахованными лицами, проживающими в этих странах. Необходимая медицинская помощь также предоставляется и в связи с коронавирусом.

„Нашим застрахованным людям в Европе гарантируется медицинская помощь, несмотря на чрезвычайное положение”, — подтвердил руководитель Больничной кассы Райн Лаане, и добавил, что потребность в медицинской помощи должна быть обоснована с медицинской точки зрения и подтверждена врачом. Чтобы получить необходимое вам лечение, необходимо иметь европейскую карту медицинского страхования или замещающий ее сертификат.

„ Если человек не имеет собой или до поездки не оформил карточку медицинского страхования Европейского союза или замещающий ее сертификат, и попадет в больницу или к врачу, пожалуйста, немедленно подайте заявление на замену сертификата Европейской карты медицинского страхования или замещающий ее сертификат ”, - подчеркнул Лаане.

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Для получения замещающего сертификата имеются следующие варианты:

· через государственный портал eesti.ee, заказ европейской карточки медицинского страхования. Сертификат, заказанный на государственном портале, будет отправлен на ваш почтовый ящик государственного портала. Перед заказом заменяющего сертификата мы рекомендуем вам убедиться, что адрес электронной почты на государственном портале человека, направлен на ежедневный адрес электронной почты;

· отправьте заявку на адрес info@haigekassa.ee. В заявке, предоставленной по электронной почте необходимо указать личные данные (личный код, имя) и контактный телефонный номер;

· позвоните по справочному телефону +372 669 6630 Пн — Чт 8.30-16.30; Птн 8.30-14.00.

Необходимая медицинская помощь не является полностью бесплатной — пациент должен сам покрывать расходы на оплату обязательного самофинансирования (плата за визит, плата за койко-день). Карточка медицинского страхования не покрывает международные транспортные расходы. Отправляясь в дорогу, рекомендуем также заключить с компанией, предлагающей частное медицинское страхование, договор о страховании путешествия, который в зависимости от условий страхования компенсирует расходы, понесенные самим клиентом.

Обязательно обращайтесь к государственному поставщику медицинских услуг, а не к частному врачу, так как Европейская карта медицинского страхования принимается только медицинскими учреждениями, которые являются частью национальной системы.

Люди, которые находятся в других частях мира, должны уточнить у своего поставщика страхового полиса, как оплачивается лечение, когда они попадают в больницу.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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