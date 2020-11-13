Запотевают очки при ношении маски? Профессор ТТУ объясняет, как этого избежать

По словам Калда, в помещении очки запотевают, поскольку при выдохе воздух выходит через верхний край маски и забирается под очки. «Выдыхаемый воздух влажный, и на стекле очков конденсируется влага, - поясняет Калда.

Как этого избежать? Профессор предлагает три решения:

• Решение 1. Покрыть стекла очков противоконденсатным покрытием (например, как на внутренней стороне очков для плавания).

• Решение 2. Находиться в очень теплой комнате с температурой > 30 ° C.

• Решение 3. Попробовать сделать так, чтобы верхняя часть маски прилегали к лицу максимально плотно, тогда воздух будет выходить не оттуда, а через ткань маски. Этот вариант также показан с медицинской точки зрения, поскольку в случае, если воздух выходит между маской и кожей лица, то он остается неотфильтрованным.

Смотрите советы от журналиста Delfi!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!