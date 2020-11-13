Запотевают очки при ношении маски? Профессор ТТУ объясняет, как этого избежать

По словам Калда, в помещении очки запотевают, поскольку при выдохе воздух выходит через верхний край маски и забирается под очки. «Выдыхаемый воздух влажный, и на стекле очков конденсируется влага, - поясняет Калда.
Как этого избежать? Профессор предлагает три решения:
• Решение 1. Покрыть стекла очков противоконденсатным покрытием (например, как на внутренней стороне очков для плавания).
• Решение 2. Находиться в очень теплой комнате с температурой > 30 ° C.
• Решение 3. Попробовать сделать так, чтобы верхняя часть маски прилегали к лицу максимально плотно, тогда воздух будет выходить не оттуда, а через ткань маски. Этот вариант также показан с медицинской точки зрения, поскольку в случае, если воздух выходит между маской и кожей лица, то он остается неотфильтрованным.
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