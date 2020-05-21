Загадка Covid-19: почему вирус поражает одни страны и обходит стороной другие?

Коронавирус убил так много людей в Иране, что стране пришлось прибегнуть к массовым захоронениям, но в соседнем Ираке число жертв составляет менее 100 человек. Доминиканская Республика сообщила о почти 7600 случаях вируса. Находящаяся по другую сторону границы Гаити зарегистрировала около 85. Считается, что в Индонезии от коронавируса умерли тысячи людей. В соседней Малайзии благодаря строгой изоляции погибло около 100 человек.

Коронавирус затронул практически все страны мира, но его влияние оказалось своеобразным. Огромные мегаполисы Нью-Йорк, Париж и Лондон были опустошены, в то время как такие густонаселённые города, как Бангкок, Багдад, Нью-Дели и Лагос, до сих пор в значительной степени не затронуты пандемией.

Вопрос о том, почему вирус распространился в одних регионах, но относительно пощадил другие, остаётся загадкой, породившей многочисленные предположения и теории, не предложившие, однако, никакого конкретного решения. Ответ на этот вопрос мог бы иметь огромное значение для того, чтобы страны корректно реагировали на вирус, для выявления тех, кто находится в наибольшей опасности, и для определения того, когда можно вновь возвращаться к привычной жизни.

” Многие развивающиеся страны с жарким климатом и молодым населением избежали самого худшего сценария

В мире ведутся уже сотни исследований, посвященных тому, как демография, текущие условия жизни и генетика могут влиять на столь неравномерное воздействие вируса.

Врачи в Саудовской Аравии изучают, могут ли генетические различия помочь объяснить различные уровни тяжести случаев Covid-19 среди населения страны, а учёные в Бразилии исследуют взаимосвязь между генетикой и осложнениями от Covid-19. Специалисты многих стран выясняют, могут ли обычные лекарства от гипертонии усугубить тяжесть заболевания и может ли конкретная противотуберкулезная вакцина сделать обратное.

Многие развивающиеся страны с жарким климатом и молодым населением избежали самого худшего сценария, и можно было бы предположить, что температура и демография могут стать решающими факторами, но Перу, Индонезия и Бразилия — тропические страны, находящиеся под гнётом растущей эпидемии, ставят эту идею под сомнение.

Драконовские меры по социальному дистанцированию и своевременному введению изоляционных мер были явно эффективными, но Мьянма и Камбоджа не сделали ни того ни другого и сообщили о всего нескольких случаях заражения.