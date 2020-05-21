Загадка Covid-19: почему вирус поражает одни страны и обходит стороной другие?

Эксперты пытаются выяснить, почему коронавирус столь своенравен. Ответ на этот вопрос поможет определить, какой способ защиты является самым предпочтительным и как долго нам вообще придётся себя защищать, пишет The New York Times.
Коронавирус убил так много людей в Иране, что стране пришлось прибегнуть к массовым захоронениям, но в соседнем Ираке число жертв составляет менее 100 человек. Доминиканская Республика сообщила о почти 7600 случаях вируса. Находящаяся по другую сторону границы Гаити зарегистрировала около 85. Считается, что в Индонезии от коронавируса умерли тысячи людей. В соседней Малайзии благодаря строгой изоляции погибло около 100 человек.
Коронавирус затронул практически все страны мира, но его влияние оказалось своеобразным. Огромные мегаполисы Нью-Йорк, Париж и Лондон были опустошены, в то время как такие густонаселённые города, как Бангкок, Багдад, Нью-Дели и Лагос, до сих пор в значительной степени не затронуты пандемией.
Вопрос о том, почему вирус распространился в одних регионах, но относительно пощадил другие, остаётся загадкой, породившей многочисленные предположения и теории, не предложившие, однако, никакого конкретного решения. Ответ на этот вопрос мог бы иметь огромное значение для того, чтобы страны корректно реагировали на вирус, для выявления тех, кто находится в наибольшей опасности, и для определения того, когда можно вновь возвращаться к привычной жизни.
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Многие развивающиеся страны с жарким климатом и молодым населением избежали самого худшего сценария
В мире ведутся уже сотни исследований, посвященных тому, как демография, текущие условия жизни и генетика могут влиять на столь неравномерное воздействие вируса. Врачи в Саудовской Аравии изучают, могут ли генетические различия помочь объяснить различные уровни тяжести случаев Covid-19 среди населения страны, а учёные в Бразилии исследуют взаимосвязь между генетикой и осложнениями от Covid-19. Специалисты многих стран выясняют, могут ли обычные лекарства от гипертонии усугубить тяжесть заболевания и может ли конкретная противотуберкулезная вакцина сделать обратное.
Многие развивающиеся страны с жарким климатом и молодым населением избежали самого худшего сценария, и можно было бы предположить, что температура и демография могут стать решающими факторами, но Перу, Индонезия и Бразилия — тропические страны, находящиеся под гнётом растущей эпидемии, ставят эту идею под сомнение. Драконовские меры по социальному дистанцированию и своевременному введению изоляционных мер были явно эффективными, но Мьянма и Камбоджа не сделали ни того ни другого и сообщили о всего нескольких случаях заражения.
Есть одна теория, которая не доказана, но которую невозможно опровергнуть: вероятно, вирус ещё не добрался до этих стран. В России и Турции тоже, казалось, всё было в полном порядке, но потом этот порядок внезапно закончился.
Время всё ещё может оказаться величайшим уравнителем: испанский грипп, разразившийся в Соединенных Штатах в 1918 году, казалось, сошёл на нет в течение лета, но быстро наверстал упущенное, вернувшись более смертоносным штаммом осенью и нахлынув третьей волной в следующем году. В конечном итоге испанка добралась даже до таких отдалённых мест, как острова на Аляске и в южной части Тихого океана, и ею заразилась треть населения мира.
”Мы действительно находимся на ранней стадии этой болезни”, — заявил доктор Ашиш Джа, директор Гарвардского института исследований в области глобального здравоохранения. ”Если бы это была бейсбольная игра, то это была бы вторая подача, и нет никаких оснований полагать, что к девятой подаче те страны, которые сейчас выглядят не пострадавшими, не станут такими же, как другие”.
Врачи, изучающие инфекционные заболевания по всему миру, говорят, что у них ещё нет достаточного количества данных, чтобы получить полную эпидемиологическую картину, и что делать дальнейшие выводы в отсутствие необходимой информации от многих стран может быть опасно. Во многих регионах тестирование проводится ужасно, и из-за этого недооценивается распространение вируса и почти наверняка занижается количество смертей.
Тем не менее, общие закономерности очевидны. Даже в местах с отвратительным делопроизводством и крайне плохо работающими системами здравоохранения трудно будет не обратить внимание на массовые захоронения или больницы, в которых не будет отбоя от тысяч пациентов. В некоторых странах просто не замечают их — по крайней мере, пока. В интервью с более чем двумя десятками экспертов по инфекционным заболеваниям, должностных лиц здравоохранения, эпидемиологов и учёных во всём мире было выявлено четыре основных фактора, возможно объясняющих, почему вирус где-то прогрессирует, а где-то нет: демография, культура, окружающая среда и скорость реагирования правительства. Каждое возможное объяснение сопровождается значительными предостережениями и противоречивыми доказательствами. Если пожилое население является наиболее уязвимым, то, например, Япония должна быть на первом месте в списке поражённых вирусом стран. Но это далеко не так. Тем не менее, это факторы, которые эксперты считают наиболее убедительными.
Сила молодости
Во многих странах, избежавших массовой эпидемии, население относительно молодое. По словам Роберта Боллинджера, профессора по инфекционным заболеваниям из Школы медицины им. Джонса Хопкинса, молодые люди с большей вероятностью могут заболеть в лёгкой форме или перенести болезнь бессимптомно, а в подобных случаях вирус хуже передаётся другим. По данным Всемирной организации здравоохранения молодёжь реже имеет такие проблемы со здоровьем, которые Covid-19 — заболевание, вызванное коронавирусом, может преобразить в смертельные.
Африка — около 45 000 зарегистрированных случаев, что является крошечной долей от проживающего на её территории 1,3 миллиарда человек, — является самым молодым континентом в мире, где более 60 процентов населения моложе 25 лет. В Таиланде и в Наджафе (Ирак) местные представители здравоохранения обнаружили, что уровень заражения был наивысшим в возрастной группе от 20 до 29 лет, но симптомы при этом практически не проявлялись.
Для сравнения, средний медианный возраст в Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, составляет более 45 лет. Средний возраст тех, кто умер от Covid-19, около 80 лет.
Молодые люди, как правило, имеют более сильную иммунную систему, поэтому симптомы могут проявляться в мягкой форме, говорит Джосип Кар, эксперт по народонаселению и глобальному здоровью в Наньянском технологическом университете Сингапура.
Например, в Сингапуре и Саудовской Аравии большинство случаев заражения приходится на иностранных трудовых мигрантов, многие из которых живут в крайне тесных общежитиях. Однако многие из этих работников молоды, находятся в хорошей форме и не нуждаются в госпитализации.
Исследователи в Соединенных Штатах Америки считают, что наряду с молодостью относительно хорошее здоровье также может снизить воздействие вируса среди инфицированных, в то время как некоторые ранее существовавшие заболевания, такие как гипертония, диабет и ожирение, могут усугубить тяжесть заболевания.
Есть и заметные исключения из демографической теории. В Японии, имеющей в среднем старейшее население в мире, зарегистрировано менее 520 смертей, хотя число случаев заболевания возросло с увеличением количества сделанных тестов.
Регион Гуаяс в Эквадоре — эпицентр вспышки, которая по средним подсчётам унесла почти 7000 жизней, — является одним из самых молодых в стране, население в возрасте старше 60 лет в этом регионе составляет всего 11 процентов.
А доктор Джа из Гарварда предупреждает, что некоторые молодые люди, не имеющие видимых симптомов, также могут быть очень заразны по не совсем пока понятным причинам.
Культурная дистанция
Эпидемиологи считают, что культурные факторы, подобные социальному дистанцированию, которое является традиционным в отдельных сообществах, могут обеспечить некоторым странам наибольшую защиту от вируса.
В Таиланде и Индии, где число заболевших относительно низкое, люди приветствуют друг друга на расстоянии, складывая ладони вместе, как в молитве. В Японии и Южной Корее люди кланяются. А маски при плохом самочувствии жители этих стран почти всегда носили задолго до появления коронавируса.
В большинстве развивающихся регионов дома престарелых почти не используются из-за обычаев ухаживать за пожилыми людьми в семье. Эти учреждения явились причиной трагических вспышек смертности на западе США.
Тем не менее, есть заметные исключения из теории культурного дистанцирования. Во многих регионах Ближнего Востока, таких как Ирак и страны Персидского залива, мужчины часто обнимаются или пожимают друг другу руки при встрече, но большинство из них не заболевает.
То, что можно назвать ”национальным дистанцированием”, также пошло на пользу. Страны, которые находятся в относительно изолированном положении, пожинают положительные плоды уединения.
Дальние страны, находящиеся, например, в южной части Тихого океана или в Африке к югу от Сахары, оказались не наводнёнными туристами-вирусоносителями. Африканские эксперты в области здравоохранения называют ограниченное количество визитов из-за рубежа, возможно, главной причиной относительно низкого уровня распространения инфекции на континенте.
Страны, по политическим причинам менее досягаемые для туристов, как, например, Венесуэла, или малопосещаемые из-за военных конфликтов, такие как Сирия и Ливия, были в некоторой степени защищены, благодаря отсутствию путешественников, так же, как и пережившие в последние месяцы массовые протесты Ливан и Ирак.
Отсутствие общественного транспорта в развивающихся странах, возможно, также уменьшило распространение в них вируса.
Тепло и свет
География вспышки, быстро распространявшаяся зимой в странах с умеренным климатом, например, в Италии и США, и практически незаметная в более тёплых странах, таких как Чад или Гайана, могла навести на мысль о том, что вирус плохо переносит жару. Другие коронавирусы, например, вызывающие обычную простуду, менее заразны в тёплых и влажных климатических условиях.
Однако исследователи говорят, что идея о том, что жаркая погода сама по себе может дать отпор вирусу, это лишь принятие желаемого за действительное.
Некоторые самые ужасные вспышки в развивающемся мире были в таких местах, как регион Амазонас в Бразилии, являющийся таким же тропическим, как и любой другой.
”Лучшее предположение состоит в том, что летняя обстановка поможет, но сама по себе вряд ли приведёт к значительному замедлению роста или снижению заболеваемости”, — прокомментировал Марк Липсич, директор Центра динамики инфекционных заболеваний при Гарвардском университете.
По словам доктора Рауля Рабадана, специалиста в области вычислительной биологии из Колумбийского университета, вирус, вызывающий Covid-19, кажется настолько заразным, что ослабляет любое благотворное влияние тепла и влажности.
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”Пребывание людей в замкнутых пространствах может способствовать рециркуляции вируса, увеличивая вероятность заражения”
Однако могут помочь и другие аспекты теплого климата: население будет проводить больше времени на свежем воздухе.
”Пребывание людей в замкнутых пространствах может способствовать рециркуляции вируса, увеличивая вероятность заражения”, — отметил Джосип Кар, эксперт Наньянского технологического университета.
Согласно исследованию, проведённому специалистами по моделированию окружающей среды в Университете Коннектикута, ультрафиолетовые лучи прямого солнечного света подавляют этот коронавирус. Следовательно, поверхности в солнечных местах могут быть менее подвержены заражению, но передача вируса обычно происходит при контакте с больным человеком, а не при прикосновении к чему-либо.
Ни один учёный не подтвердил, что облучение ярким солнечным светом заражённого человека является эффективным лекарством, как предполагал Дональд Трамп. А тропические условия, возможно, даже дарят некоторым людям ложное чувство безопасности. ”Люди говорили: ”Здесь жарко, со мной ничего не случится”, — рассказывает доктор Доменика Севаллос, медицинский следователь из Эквадора. — Некоторые даже специально выходили загорать, думая, что это защитит их от инфекции”.
Ранние и строгие карантинные меры
Рано закрывшиеся страны, подобные Вьетнаму и Греции, смогли избежать неконтролируемого распространения инфекции. Это свидетельствует о силе строгого социального дистанцирования и карантина в рамках сдерживания вируса. Африканские страны, имеющие горький опыт борьбы с такими убийцами, как СПИД, лекарственно-резистентный туберкулёз и лихорадка Эбола, знали, что из всего этого может получиться, и отреагировали очень быстро.
Персонал аэропортов от Сьерра-Леоне до Уганды измерял температуру (позднее это было признано менее эффективной мерой), а также собирал контактные данные и носил маски задолго до того, как их коллеги в Соединенных Штатах и Европе приняли такие же меры предосторожности.
Сенегал и Руанда закрыли свои границы и объявили комендантский час, когда случаев заражения было ещё очень мало. Министерства здравоохранения начали сразу отслеживать контакты с заражёнными.
Всё это произошло в регионе, где министерства здравоохранения полагались на деньги, персонал и снабжение от иностранных спонсоров. Многим из этих спонсоров пришлось обратить внимание на вспышки вируса в своих собственных странах, отметила Кэтрин Кёбутунги, исполнительный директор Исследовательского центра африканского народонаселения и здравоохранения.
”Руководство однажды просыпается, и такое ”окей, ответственность за страну лежит на наших плечах, поэтому мы должны сделать правильный шаг”, — сказала она. — И они делают. Честно говоря, на некоторые предпринятые меры было любо-дорого посмотреть”. Сьерра-Леоне перепрофилировала протоколы по отслеживанию заболеваний, которые были приняты после вспышки Эболы в 2014 году, когда там погибло почти 4000 человек. Правительство создало центры экстренной помощи в каждом районе и наняло 14 000 медицинских работников на местах, 1500 из которых проходят подготовку по отслеживанию контактов с заражёнными, хотя в Сьерра-Леоне зарегистрировано только около 155 подтверждённых случаев.
Однако не ясно, кто будет платить им заработную плату или оплачивать расходы, например, мотоциклы или дождевики, которые нужны для работы в течение предстоящего сезона дождей.
Уганда, которая также пострадала во время заражения вирусом Эбола, быстро изолировала путешественников из Дубая после того, как оттуда пришли вести о первом случае заболевания коронавирусом. Власти также разыскали около 800 человек, которые приехали из Дубая в предыдущие недели.
Органы здравоохранения Уганды также проверяют около 1000 водителей грузовиков в день. Но многие из тех, у кого тест на коронавирус оказался положительным, прибыли из Танзании и Кении, стран, где не проводят столь агрессивный мониторинг. Это вызывает опасения, что вирус будет продолжать проникать сквозь открытые границы.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что введение карантина с запретами на религиозные собрания и спортивные мероприятия с участием зрителей явно работает. Более чем через месяц после закрытия государственных границ, школ и большинства предприятий в странах от Таиланда до Иордании наблюдалось снижение заболеваемости.
На Ближнем и Среднем Востоке массовое закрытие мечетей, святынь и церквей произошло относительно рано и, вероятно, помогло остановить распространение вируса во многих странах.
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Ливан, мусульманские и христианские граждане которого часто совершают паломничество в Иран и Италию соответственно, должен был иметь большое количество случаев заражения. Но не имеет.
Заметным исключением стал Иран, который не закрывал некоторые из своих крупнейших святынь до 18 марта, спустя целый месяц после того, как в паломническом городе Кум был зарегистрирован первый случай заражения. Оттуда эпидемия быстро распространилась, убив тысячи людей в стране и распространив вирус через границы вместе с паломниками, вернувшимися домой.
Как бы ни были эффективны карантинные меры, в странах, где нет сильной системы социальной защиты и где большинство людей работают в неформальной экономике, будет трудно следовать постановлениям, закрывающим предприятия и требующим, чтобы люди находились дома. Когда люди вынуждены выбирать между социальным дистанцированием и желанием прокормить свои семьи, они выбирают последнее.
Парадоксально, но некоторые страны, где власти отреагировали с опозданием и где карантинные меры были весьма нестабильными, похоже, избежали пандемии. В Камбодже и Лаосе было всего несколько случаев заражения на момент введения минимальных мер по социальному дистанцированию, и ни в одной из этих стран не было зарегистрировано новых случаев и три недели спустя.
Ливан, мусульманские и христианские граждане которого часто совершают паломничество в Иран и Италию соответственно, то есть в страны, наиболее поражённые вирусом, должен был иметь большое количество случаев заражения. Но не имеет.
”Мы не столкнулись с тем, чего ожидали, — сказал доктор Рой Наснас, консультант по инфекционным заболеваниям в Университетской клинике Геитауи в Бейруте. — И мы не знаем, почему”.
Как карта ляжет
В конце концов большинство экспертов сходятся во мнении, что не может быть единой причины, объясняющей, почему одни страны оказываются заражены, а другие нет. Ответом, вероятно, будет некоторая комбинация вышеуказанных факторов, а также ещё одна причина, упомянутая исследователями: обыкновенная удача.
В странах с одинаковой культурой и климатом события могли развиваться совершенно по-разному, когда один заражённый человек посещал многолюдное социальное мероприятие и превращал его в то, что исследователи называют событием-суперраспространителем. Подобное произошло, когда пассажир заразил 634 человека на круизном корабле ”Diamond Princess” у побережья Японии; когда заражённый гость посетил большие похороны в Олбани, штат Джорджия; и когда 61-летняя женщина пошла в церковь в Тэгу (Южная Корея), заразив сотни прихожан, а затем и тысячи других корейцев.
Поскольку у инфицированного человека симптомы могут не проявляться в течение недели или более или вообще не проявляться, болезнь распространяется экспоненциально и, по-видимому, произвольно. Если бы женщина в Тэгу осталась дома в то февральское воскресенье, вспышка в Южной Корее, возможно, была бы вполовину меньше той, что есть сейчас.
Некоторые страны, которые должны были быть поражены вирусом, оказались им не затронуты, и исследователям остаётся только чесать в затылке, ища тому причину. Таиланд сообщил о первом подтверждённом случае коронавируса за пределами Китая в середине января. Заражённым оказался путешественник из Ухани, китайского города, где, как считается, началась пандемия. В последующие критические недели Таиланд продолжал принимать поток китайских туристов. По какой-то причине эти люди не были учтены при составлении отчётов о распространении вируса.
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Нам повезло, что в нашей стране так много островов. Это ограничивает передвижение людей и, возможно, распространение вируса
И когда страны ведут себя, казалось бы, нелогично и в конечном итоге всё же оказываются не настолько поражёнными вирусом, как можно было бы ожидать, сложно разобраться, почему так происходит.
”Наш министр здравоохранения считает, что спасение от Covid вы можете себе вымолить. У нас делают слишком мало тестов, — рассказал доктор Панду Рионо, специалист по инфекционным заболеваниям Индонезийского университета. — Но нам повезло, что в нашей стране так много островов. Это ограничивает передвижение людей и, возможно, распространение вируса”.
”А больше мы не делаем ничего из того, что нужно было бы сделать”, — добавил он.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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