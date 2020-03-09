Взятые в субботу в Эстонии анализы на коронавирус оказались негативными
В субботу, 7 марта, лаборатория Департамента здоровья проанализировала пробы, взятые у 51 человека, и ни у одного из них коронавирус не подтвердился, сообщает департамент.
В субботу, 7 марта, лаборатория Департамента здоровья проанализировала пробы, взятые у 51 человека, и ни у одного из них коронавирус не подтвердился, сообщает департамент.
С 31 января Департамент здоровья проверил 293 пробы на COVID-19, из них 10 оказались положительными.
Пробы на коронавирус берутся на основании решения медицинского работника, который при определении необходимости проведения проб исходит из характера проявившихся симптомов и того, находился ли человек недавно в регионе повышенного риска распространения заболевания или контактировал ли с носителем коронавируса. Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящий момент регионами риска распространения коронавируса являются: Китайская Народная Республика, Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея и Италия.
Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже проявились симптомы — до появления таких признаков болезни как кашель, температура и затруднение дыхания, с большой долей вероятности пробы могут показать ложно отрицательный результат.
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненное дыхание), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделение экстренной медицины больниц, поскольку в случае вируса можно заразить других людей, находящихся там.
Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы у человека с подозрением на коронавирус у него на дому. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с подозрением на заражение в больницу.
По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.
Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.
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