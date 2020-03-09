09.03.2020, 08:45

Взятые в субботу в Эстонии анализы на коронавирус оказались негативными


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Взятые в субботу в Эстонии анализы на коронавирус оказались негативными
Foto: Andres Putting

В субботу, 7 марта, лаборатория Департамента здоровья проанализировала пробы, взятые у 51 человека, и ни у одного из них коронавирус не подтвердился, сообщает департамент.

С 31 января Департамент здоровья проверил 293 пробы на COVID-19, из них 10 оказались положительными.

Пробы на коронавирус берутся на основании решения медицинского работника, который при определении необходимости проведения проб исходит из характера проявившихся симптомов и того, находился ли человек недавно в регионе повышенного риска распространения заболевания или контактировал ли с носителем коронавируса. Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящий момент регионами риска распространения коронавируса являются: Китайская Народная Республика, Иран, Япония, Сингапур, Южная Корея и Италия.

Анализ на коронавирус является информативным, если у человека уже проявились симптомы — до появления таких признаков болезни как кашель, температура и затруднение дыхания, с большой долей вероятности пробы могут показать ложно отрицательный результат.

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Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или позвонить на инфотелефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненное дыхание), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделение экстренной медицины больниц, поскольку в случае вируса можно заразить других людей, находящихся там.

Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы у человека с подозрением на коронавирус у него на дому. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с подозрением на заражение в больницу.

По доступной на сегодняшний день информации, симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, температуру и затруднение дыхания. Вирус распространяется при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы заболевания, в первую очередь кашель.

Дополнительная информация на сайте Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице департамента в Facebook.

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