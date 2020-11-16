Вызывают ли прививки аутизм?

На сайтах антивакцинаторов постоянно встречаются утверждения о том, что прививки могут вызывать аутизм. Проверяем, так ли это.

В 1998 году в авторитетном медицинском журнале The Lancet вышла научная статья английского доктора Эндрю Уэйкфилда, в которой автор и два его соавтора показывали, что принятая сейчас во всём мире тройная прививка от кори, паротита и краснухи (по-английски MMR) может вызвать аутизм у привитых ею детей. Результаты исследования были сенсационными, и Уэйкфилд выступал с ними на телевидении и конференциях по всему миру.

В исследование были включены 12 детей, страдающих аутизмом и аутизмоподобными состояниями. Авторы связали аутизм испытуемых именно с этой прививкой, поскольку в кишечнике у пациентов были найдены включения вируса кори.

Кроме того, сайты антипрививочников изобилуют рассказами конкретных родителей с именами и фамилиями, иногда записанными на видео, о том, что проблемы у их детей начались сразу или вскоре после очередной сделанной по календарю прививки. Страшнее всего слушать про полутора-двухгодовалых детей, которые в связи с наступившим аутизмом утрачивали уже приобретённые до того речевые и другие коммуникативные навыки.

Медицинское сообщество сразу после публикации статьи Уэйкфилда высказало скепсис в её адрес. Учёные отмечали, что выборки из 12 человек недостаточно для каких бы то ни было серьёзных выводов. Однако действительность оказалась ещё хуже.

Через несколько лет медицинский журналист Брайан Дир решил подробнее присмотреться к методике и данным исследования, а также опросить родителей всех 12 детей, которые в нём поучаствовали. В результате выяснилось, что работа не соответствовала никаким научным и этическим принципам, а результаты были попросту сфальсифицированы.

Параллельно в разных странах мира проводились крупномасштабные исследования по поиску связи между прививкой MMR и возникновением у детей аутизма. В одном из таких исследований были проанализированы данные более чем полумиллиона датчан, где большинство получало прививку, а контрольная группа из более чем 90 000 человек — нет. Статистически значимой разницы в процентах больных аутизмом в этих двух группах найдено не было. В итоге в 2010 году журнал The Lancet официально признал свою ошибку и отозвал статью.