Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным

Начнем с хорошей новости — в следующем году, по различным прогнозам, у нас уже будет вакцина от коронавируса, прошедшая все необходимые фазы клинических испытаний, и, возможно, даже не одна. Плохая же новость в том, что до этого времени нам придется жить в условиях ограничений, связанных с распространением опасного вируса SARS-CoV-2, и постоянно быть начеку, чтобы им не заразиться.

Мы боимся заболеть. Что делать со страхом?



Сейчас, когда началась вторая волна пандемии, усиливается не только страх заболеть, но и страх повторного тотального карантина — локдауна. И это, так или иначе, влияет на наше поведение, говорят психологи. Мы испытываем стресс, вызванный тем, что мы не знаем, справимся ли с этой ситуацией. Кто-то пробует избавиться от стресса и страха, пытаясь взять ситуацию под контроль и обезопасить себя от последствий всеми возможными способами, в частности, делая запасы продуктов, а кто-то начинает преуменьшать опасность или вовсе отрицать ее.

Немецкий психоаналитик Ханс-Юрген Вирт (Hans-Jurgen Wirth) в интервью изданию Spiegel Online поясняет, что за время с начала пандемии мы привыкли жить с чувством опасности заразиться коронавирусом и страха перед COVID-19 — и это абсолютно нормально. "Но наши психологические механизмы функционируют таким образом, что мы не может постоянно находиться в состоянии повышенной опасности и страха. Поэтому снижение уровня страха — это здоровая психосоматическая реакция", — говорит психоаналитик.

Он рекомендует людям, которые испытывают чувство страха, как можно чаще фокусировать свое внимание на том, что усиливает в них ощущение безопасности. Например, нужно думать о том, что соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования помогут не заразиться. При этом эксперт предупреждает, что не стоит полностью изолировать себя от окружающего мира, ведь это может привести к тому, что человек будет бояться выйти из дома. Поэтому важно здраво смотреть на ситуацию, осознавая риски и адекватно реагируя на опасность.

Что делать, когда ограничения раздражают?