Вспышка коронавируса в доме попечения в Кивиыли прошла легко. Многие заболевшие ранее получили одну дозу вакцины

Всего в доме попечения проживает около 140 клиентов. Сплошное тестирование было проведено после выявления отдельных случаев.

По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, вспышка действительно прошла довольно легко, хотя у некоторых симптомы все-таки проявились. Скорее всего, по ее словам, свою роль сыграло то, что многие заболевшие к тому времени уже получили одну дозу вакцины. Несмотря на то, что одна доза не дает полноценной защиты, худшего она все-таки избежать помогает.

Если обычно наличие очага в доме престарелых означает и необходимость госпитализации, то в данном случае обошлось без этого.

До этого случая многие постояльцы, а также некоторые работники учреждения были настроены в отношении вакцинации скептически (около половины клиентов не вакцинированы), но сейчас интерес возрос.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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