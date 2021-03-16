Вспышка коронавируса в доме попечения в Кивиыли прошла легко. Многие заболевшие ранее получили одну дозу вакцины

Всего в доме попечения проживает около 140 клиентов. Сплошное тестирование было проведено после выявления отдельных случаев.
По словам руководителя Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус, вспышка действительно прошла довольно легко, хотя у некоторых симптомы все-таки проявились. Скорее всего, по ее словам, свою роль сыграло то, что многие заболевшие к тому времени уже получили одну дозу вакцины. Несмотря на то, что одна доза не дает полноценной защиты, худшего она все-таки избежать помогает.
Если обычно наличие очага в доме престарелых означает и необходимость госпитализации, то в данном случае обошлось без этого.
До этого случая многие постояльцы, а также некоторые работники учреждения были настроены в отношении вакцинации скептически (около половины клиентов не вакцинированы), но сейчас интерес возрос.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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