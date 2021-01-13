Все подробности о вакцине против COVID-19: почему так быстро сделали, побочные эффекты, какие были тесты

Вокруг вакцинации ходит множество слухов, страхов и откровенных фейков. Почему именно тема вакцинации вызывает такой ажиотаж — для меня тайна. Иногда эти страхи перекликаются между собой, иногда я вижу какие-то абсолютно обособленные новые теории заговора и новые мнения против вакцинации. Если пять лет назад главной темой отказа от вакцин был миф, что вакцины вызывают аутизм, то после разгромных научных исследований этот миф поутих, как мне кажется. Сейчас я не вижу какой-то стройной теории против прививок, скорее единичные и разрозненные антипрививочные комментарии, но зато их много, очень много. Тем не менее, очень многие люди пытаются разобраться в теме без конспирологических теорий. В этой статье я попытаюсь в этом помочь, приводя вам информацию из научных журналов и переводя ее на доступный язык.

Сегодня же речь пойдет о молекулярных механизмах вакцин от коронавируса, которые с наибольшей вероятностью в скором времени поступят в Эстонию: Pfizer-BioNTech, Moderna и Oxford-AstraZeneca.

Pfizer-BioNTech и Moderna это, так называемые, РНК-вакцины. Тогда как Oxford-AstraZeneca имеет другой принцип и использует аденовирусный вектор. О векторных вакцинах мы поговорим в отдельной статье. Попытаюсь объяснить все очень легко и доступно.

Как я и упомянула выше, тема вакцин остается одной из самых острых, а новость о новейшей мРНК-вакцине еще больше всколыхнула общественность, ведь мРНК вакцины не то чтобы новые, но они никогда до этого не выходили на рынок для использования по всему миру. Вообще мРНК-вакцинами ученые занимаются давно. Они представляют собой многообещающую альтернативу традиционным подходам к вакцинам благодаря своей высокой эффективности, возможности быстрой разработки и недорогого производства. Основной проблемой этих вакцин до недавнего времени были нестабильность и неэффективность доставки мРНК in vivo (в переводе с латинского — на живом).

В 2018 году наметился большой сдвиг в этом вопросе, и стало понятно, что мРНК вакцины скоро придут на рынок. Но внезапно 2019 год ”подарил” нам коронавирус, и вот уже конец 2020-го ознаменован выходом новой вакцины. В мире есть немало успешных разработок мРНК вакцин, и я помню, как в студенчестве изучала, насколько широко они могут применяться, и эта тема мне казалась крайне захватывающей. Например, мРНК-вакцины хорошо зарекомендовали себя против инфекционных заболеваний на животных моделях вируса гриппа, вируса Зика, вируса бешенства и других, особенно в последние годы, с использованием липидных капсул (lipid-based nanoparticles, LNP).