Все, что известно о коронавирусе: от статистики до лечения COVID-19

Почти год назад, в начале второй недели января, китайские власти впервые объявили о распространении в городе Ухань вируса нового типа. С тех пор в Германии зафиксировано более 1 миллиона заражений им, а во всем мире — свыше 63 миллионов. Что нам известно о коронавирусе SARS-CoV-2 на сегодняшний день и насколько продвинулась медицина в борьбе с ним?

Где и как возник коронавирус

После того как власти КНР объявили о вирусе, прошло несколько недель, прежде чем первая инфекция перешла от какого-то позвоночного животного к человеку, однако где и когда это произошло, по сей день достоверно не известно. Вероятно, вирус перешел от летучей мыши на какое-то другое животное, возможно, на енотовидную собаку, и лишь затем — на людей.

В последнее время появляется все больше свидетельств того, что коронавирус распространился по миру уже летом 2019 года. Так, к примеру, итальянские эксперты выявили антитела к SARS-CoV-2 в крови, взятой еще в сентябре 2019 года.

Что представляет собой SARS-CoV-2

Китайские вирусологи в рекордные сроки смогли расшифровать генетическую информацию коронавируса. Уже 21 января они обнародовали структуру его генома, а через три дня — его точное описание. После этого медики и микробиологи всего мира смогли приступить к разработке лекарств и вакцины.

На поверхности вируса есть шипы из спайкового белка, с помощью которых он прикрепляется к рецепторам здоровых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили в спайковом белке SARS-CoV-2 особую петлю, которая сложена последовательностью из четырех аминокислот и не встречается в других известных человеческих коронавирусах.

Структурная петля позволяет ему крепче держаться на поверхности клетки, что обеспечивает гарантированное проникновение. Поэтому задача ученых, которые работают над создание вакцины и медикаментов от коронавируса, состоит в том, чтобы найти способ заблокировать и нейтрализовать эти спайковые белки.

Как передается коронавирус

Установлено, что вирус находится преимущественно в горле и в легких. Самая высокая опасность заражения им — через грязные поверхности, руки, кожу или слизистую оболочку — контактным путем, а также воздушно-капельным путем, в частности, из-за работающих кондиционеров. Очень опасны в этой связи закрытые помещения с большим количеством людей — поэтому для сдерживания эпидемии были введены такие меры, как локдаун или отмена массовых мероприятий.