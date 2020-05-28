Врачи из Восточно-Таллиннской центральной больницы снова начнут прием в Курессааре

„Мы начинаем в июне с прежнего интервала — мы будем в Курессааре каждые две недели,” — сказала доктор Кристина Оямаа, руководитель онкологического центра

По словам члена правления больницы Курессааре доктора Эдварда Лаане, больница Курессааре очень рада, что нормальный ритм работы восстанавливается, и ведущие специалисты снова вернутся в Курессааре.

„Для нас крайне важно обеспечить высокопрофессиональную медицинскую помощь на месте, и с этой целью ВТЦБ предложила свою помощь острову. Вместе мы надеемся открыть дневной стационар в ближайшие 1-2 месяца, где наши пациенты получат как лечение рака, так и биологическое лечение заболеваний легких,” — сказал Лаане, добавив, что в сотрудничестве с онкологами ВТЦБ планируется проводить совместные онкологические консилиумы.

Доктор Оямаа сказала, что во время чрезвычайной ситуации пациенты не оставались без лечения и внимания. „Мы постоянно лечили пациентов Сааремаа. С пациентами, проходящими курс лечения таблетками, мы проводили э-консультации — разговаривали по телефону и обсуждали планы лечения и необходимые исследования,” — сказала руководитель центра онкологии.

Во время чрезвычайного положения пациенты острова Сааремаа проходили лечение в Восточно-Таллиннской центральной больнице. „В сотрудничестве с нашим инфекционным контролем и больницей в Курессааре мы разработали меры, позволяющие пациентам продолжить лечение в Таллинне,” –говорит Оямаа. „Своевременное лечение рака важно и дает наилучшие результаты. Пациенты с COVID не поступали в онкологическое отделение, и в онкологическом отделении COVID не было выявлено.”

Самый быстрый способ узнать, должен ли человек прийти на прием к онкологу, будь то в Таллинне или Курессааре, нуждаются ли они в дополнительных исследованиях или просто для осмотра, — это э-консультация. „Э-консультацию может заказать семейный врач. На э-консультации в области онкологии всегда отвечает онколог и это быстрый способ получить важную информацию,” — отметила доктор Оямаа.

„Лечение рака, как в узком, так и в широком смысле, может быть успешным, только если оно доступно,” — сказала доктор Оямаа. „Сааремаа — прекрасное место для жизни, но людям, страдающим серьезными заболеваниями, раком, очень трудно поехать в Таллинн или Тарту на лечение. Часто лечение опухоли не проводится из-за того, что нужно далеко ехать.”