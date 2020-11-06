Врач рассказал, что нельзя есть и пить при COVID-19
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе и пить меньше алкоголя. Об этом радио Sputnik сообщил российский врач-терапевт Филипп Кузьменко.
Больным коронавирусом людям стоит ограничить количество соленой еды в рационе и пить меньше алкоголя. Об этом радио Sputnik сообщил российский врач-терапевт Филипп Кузьменко.
”Надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды”, — заявил врач.
По его словам, соленая пища делает кровь более густой и это плохо при коронавирусе.
Врач добавил, что также надо ограничить употребление алкоголя, так как он способствует обезвоживанию.
”Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом”, — заключил Кузьменко.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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