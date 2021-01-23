Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", — заявил медик.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подхватить инфекцию можно будет после единичного контакта с больным. В таком случае вирус станет "диким", будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно, предупредил Кондрахин.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.

В России вирусом заражены почти 3,7 миллиона человек, из которых около 3,1 миллиона выздоровели и свыше 68 тысяч скончались.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного. Как заявил британский премьер Борис Джонсон, новая мутация на 30% более смертельна, чем ранее известная.

Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!