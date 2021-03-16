Врач из Петербурга: если вы болели простудой, это с 99-процентной вероятностью был COVID-19

– Вакцинацию нужно делать с тестом на антитела?
– Если человек не болел, то тест на антитела не имеет смысла. А если есть сомнения, то это никак не повредит. Но здесь я должен сказать, что существует много разных тест-систем на антитела, и поэтому надо очень грамотно интерпретировать результаты расследования. Есть антитела к S-белку, есть антитела к N-белку, и они говорят о разных вещах, появляются в разное время, имеют разную динамику.
– Так что же бедному человеку делать, как же ему сориентироваться?..
– А бедному человеку делать особо ничего не надо. Потому что, во-первых, если есть риски, надо обращаться к доктору, получить консультацию и провакцинироваться. Если вы не болели респираторным заболеванием в последнее время, если у вас не было внебольничной пневмонии и респираторной инфекции, то, скорее всего, вам надо вакцинироваться. Кстати, я хочу подчеркнуть, что в Петербурге в период с марта месяца, во время эпидемического подъема, по-моему, всего два или три случая гриппа было найдено, то есть ковид полностью вытеснил грипп. И поэтому, когда вам говорят: это другие респираторные инфекции, – это прямая ложь, никаких других респираторных инфекций не было.
– То есть кто болел как бы простудой, это на самом деле был ковид?
– Да, с вероятностью 99,5 процента. Конечно, всегда есть какие-то шансы, что были еще какие-нибудь риновирусные инфекции, еще какие-то, но Институт гриппа занимается мониторингом ситуации по респираторным инфекциям и никаких подъемов других вирусных инфекций он не зафиксировал. Значит, логика говорит о том, что абсолютное большинство респираторных инфекций с марта прошлого года по сегодняшний день обусловлено COVID-19.
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