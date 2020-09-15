Возьмите на месяц отпуск от алкоголя: присоединитесь к инициативе ”В сентябре не пьем!”

Осень — подходящее время для новых начинаний: кто-то идет в школу, кто-то на курсы, кто-то меняет работу, кто-то начинает новое хобби. К любым изменениям всегда проще приспособиться, когда тело отдохнувшее, а дух бодр. Взяв небольшую паузу в употреблении алкоголя, вы дадите себе возможность направить энергию на новые дела и быть более деятельным и инициативным.

Без алкоголя и сон лучше — вы лучше отдохнете за ночь и почувствуете себя живее и работоспособнее. Вы также заметите, что вместе с самочувствием улучшится и ваша внешность: кожа станет чище, цвет кожи — приятнее, и вес может начать понемногу уходить. Ведь алкоголь содержит много калорий, отказ от которых поспособствует и сбрасыванию лишних килограммов.

Все эти бонусы появятся даже во время небольшой паузы. Вполне достаточно месячного ”отпуска”, и вы уже заметите, как замечательно безалкогольная жизнь влияет на самочувствие и качество жизни!

Кого звать с собой в отпуск?



Любой отпуск будет веселее, если провести его с замечательными спутниками. А кого же позвать с собой в месячный поход в безалкогольный мир? Обязательно приглашайте присоединиться к мероприятию и друзей: стройте совместные планы и проводите время вместе таким образом, чтобы и на следующий день вам было приятно. Почему бы не сходить вместе на тренировку или в кино? Или устройте всей компанией увлекательный вечер настольных игр. Возможности безграничны!

Почему бы не мотивировать на участие и коллег, и других знакомых? Смотрите в Facebook, кто из ваших знакомых уже принял вызов, и смело присоединяйтесь!

Начать можно в любой момент!



Не отчаивайтесь, если сентябрь все же начался с бокальчика. Никогда не поздно начать отдыхать от алкоголя! Вполне можно начать безалкогольный месяц именно тогда, когда вам удобно. Ведь и в обычном отпуске можно найти хорошие ”горящие” рейсы в последний момент. Так что не беспокойтесь, если друзья уже начали 1 сентября, а вы не успели на самолет. Найдите спутников и тоже присоединяйтесь к вызову!

Возьмите на месяц отпуск от алкоголя! Присоединитесь к инициативе ”В сентябре не пьем!” здесь.