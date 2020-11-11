ВОЗ заявила о рекордном недельном приросте новых больных с COVID-19
Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошедшую неделю был получено рекордное количество положительных анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что за прошедшую неделю был получено рекордное количество положительных анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает ТАСС.
Организация уточняет, что недельный прирост составил свыше 3,6 млн человек. При этом за неделю количество летальных исходов возросло на 54 тыс. скончавшихся, что на девять тысяч умерших меньше, чем неделю назад.
По данным на 11 ноября, в мире выявлено более 51,8 млн случаев заражения COVID-19. При этом от заболевания излечились почти 36,4 млн человек. Скончавшимися с коронавирусом в мире числятся 1,279 млн пациентов.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 51,5 млн заболевших, свыше 36 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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