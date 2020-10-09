09.10.2020, 11:50

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

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EST
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире
AP

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки в мире 338 779 человек заразились коронавирусом, пишет Медуза.

Это рекордный суточный прирост с начала пандемии коронавируса. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали 2 октября — 330 340 заразившихся.

В странах Европы за 24 часа выявили 96 996 новых случаев, что стало самым высоким показателем в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.

Общее число заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. По оценке университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, во всем мире коронавирусом заразились 36,445 миллиона человек.

За время пандемии, как сообщает ВОЗ, от коронавируса умерли 1 049 810 человек по всему миру. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1 060 913 умерших.

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