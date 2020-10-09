ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост новых случаев COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки в мире 338 779 человек заразились коронавирусом, пишет Медуза.
Это рекордный суточный прирост с начала пандемии коронавируса. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали 2 октября — 330 340 заразившихся.
В странах Европы за 24 часа выявили 96 996 новых случаев, что стало самым высоким показателем в регионе, когда-либо зарегистрированным ВОЗ.
Общее число заболевших в мире, по данным ВОЗ, составило 36,002 миллиона человек. По оценке университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени, во всем мире коронавирусом заразились 36,445 миллиона человек.
За время пандемии, как сообщает ВОЗ, от коронавируса умерли 1 049 810 человек по всему миру. Университет Джонса Хопкинса сообщает о 1 060 913 умерших.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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