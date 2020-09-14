ВОЗ зафиксировала беспрецедентный прирост заражений COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 13 сентября, зафиксировала самый большой с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 прирост новых заражений. За минувшие сутки возбудитель заболевания COVID-19 был выявлен у 307 930 жителей планеты. Это примерно на 1000 случаев больше, чем в прежнем высшем показателе, установленном неделей ранее.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен у 28 637 952 человек, а 917 417 больных с COVID-19 скончались, отметили в ВОЗ. Больше всего заражений — в США (6,7 млн), Индии (4,8 млн) и Бразилии (4,3 млн), следует из данных международной группы волонтеров Worldometer. В России коронавирус обнаружен у 1,06 млн человек. Число новых заражений с 4 сентября вновь не опускается ниже порога в 5000. В Германии инфекция подтверждена почти у 260 000 жителей.

Некоторые государства вновь усиливают меры по борьбе с распространением заболевания. Так, власти Армении объявили карантин на всей территории страны до 11 января 2021 года. А в Израиле правительство утвердило введение повторного локдауна — на три недели — с 18 сентября. В то же время медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих государствах работают над созданием вакцины против нового коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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