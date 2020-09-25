ВОЗ рекомендует не злоупотреблять витаминами в период пандемии

"Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов, — сказала Вуйнович. — Я всегда рекомендую советоваться со своим [лечащим] врачом, [поскольку] высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо".
Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя "пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" для ежедневного употребления. Порция измеряется размером вашей ладони. По ее словам, во фруктах и овощах, помимо витаминов, содержатся и другие необходимые организму элементы.
Вуйнович отметила, что, если у человека наблюдается какое-то заболевание или нехватка витаминов, то именно врач должен рекомендовать употребление необходимых дополнительных микроэлементов.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, более 983 тыс. умерли.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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