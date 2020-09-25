ВОЗ рекомендует не злоупотреблять витаминами в период пандемии

"Сбалансированное питание и хорошее употребление естественных витаминов из фруктов и овощей очень важны, чтобы наша слизистая могла бороться с различными вирусами, которые туда могут попасть. Надо быть очень осторожными с очень высокими дозами витаминов, — сказала Вуйнович. — Я всегда рекомендую советоваться со своим [лечащим] врачом, [поскольку] высокое количество [витаминов] может вызвать разные неблагоприятные проявления. Так что никаких специальных особых больших количеств витаминов употреблять не надо".

Представитель ВОЗ подчеркнула необходимость сбалансированного питания, включающего в себя "пять порций разных овощей и двух порций разных фруктов" для ежедневного употребления. Порция измеряется размером вашей ладони. По ее словам, во фруктах и овощах, помимо витаминов, содержатся и другие необходимые организму элементы.

Вуйнович отметила, что, если у человека наблюдается какое-то заболевание или нехватка витаминов, то именно врач должен рекомендовать употребление необходимых дополнительных микроэлементов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, более 983 тыс. умерли.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!