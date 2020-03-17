ВОЗ: при Covid-19 нельзя принимать ибупрофен, он может повышать риск смертности(8)
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) во вторник предупредила, что людям, которые подозревают у себя коронавирус, не стоит принимать ибупрофен, сообщает LETA.
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) во вторник предупредила, что людям, которые подозревают у себя коронавирус, не стоит принимать ибупрофен, сообщает LETA.
"Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности при COVID-19. Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения", — заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
При этом Линдмайер отметил, что если ибупрофен выписал врач и его необходимо принимать по показаниям, то от него можно не отказываться.
Ибупрофен относится к классу нестероидных противовоспалительных веществ. Французский Минздрав не рекомендует использовать при коронавирусе все эти медикаменты. К ним относятся также такие популярные в Латвии лекарства как аспирин, анальгин, диклофенак, ибупрофен, нимесил, нурофен, аэртал (Airtal), аркоксия.
Медицинский журнал The Lancet недавно опубликовал предположения, что некоторые медикаменты, в том числе ибупрофен, особенно опасны для заразившихся Covid-19 пациентов с высоким давлением и диабетом.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Малышева назвала самый эффективный способ убить коронавирус
Умерла мама убитого в Екатеринбурге 21-летнего парня
Еврей из концлагеря — нацистский преступник. Странный случай