ВОЗ предупреждает о "новой и опасной" фазе пандемии коронавируса

В свете увеличения числа заражений SARS-CoV-2 по всему миру, а также растущего неприятия мер, направленных на борьбу с ним, - таких, как комендантский час и ограничение социальных контактов, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что мир находится на пороге "новой и опасной" фазы пандемии. В связи с этим глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу, 19 июня, призвал граждан и власти государств продолжать сохранять бдительность.

По словам Гебрейсуса, следует отнестись с пониманием к нежеланию людей оставаться дома и стремлению государств вновь запустить свои экономики. "Однако вирус по-прежнему смертелен, а люди - уязвимы", - добавил глава ВОЗ. По данным сайта Worldometers, за сутки с 18 по 19 июня в мире было зафиксировано почти 130 тысяч новых случаев заражения.

19 июня власти Италии заговорили о "тревожных сигналах" в связи с ростом числа заражений коронавирусом в некоторых регионах страны. В частности, новая вспышка заражений коронавирусом была зафиксирована в Риме. В целом ситуация в Италии остается позитивной, однако в стране по-прежнему наблюдается существенное распространение вируса, заявили в этой связи в Высшем институте здравоохранения (Istituto Superiore di Sanità, ISS).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!