ВОЗ предупредила о росте смертности из-за COVID-19 в Европе осенью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе возрастет в октябре и ноябре, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Его слова передает AFP.

”Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность”, — заявил Клюге.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 29 млн человек, из них более 922 тыс. умерли. Среди европейских стран по числу заражений лидирует Испания, где коронавирус подтвердили у 566,3 тыс. человек. Страна занимает седьмое в мире место по числу случаев COVID-19, а в первой тройке по заражениям находятся США (более 6,5 млн), Индия (4,8 млн) и Бразилия (4,3 млн).

Ранее ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 за сутки — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день заболевание подтвердили у 304,6 тыс. человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!