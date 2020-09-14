ВОЗ предупредила о росте смертности из-за COVID-19 в Европе осенью
Сейчас в Европе идет всплеск заболеваемости, но число смертей пока сохраняется на стабильном уровне, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Сейчас в Европе идет всплеск заболеваемости, но число смертей пока сохраняется на стабильном уровне, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что число смертей из-за коронавируса в Европе возрастет в октябре и ноябре, сообщил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Его слова передает AFP.
”Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность”, — заявил Клюге.
Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 29 млн человек, из них более 922 тыс. умерли. Среди европейских стран по числу заражений лидирует Испания, где коронавирус подтвердили у 566,3 тыс. человек. Страна занимает седьмое в мире место по числу случаев COVID-19, а в первой тройке по заражениям находятся США (более 6,5 млн), Индия (4,8 млн) и Бразилия (4,3 млн).
Ранее ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев COVID-19 за сутки — 307,9 тыс. человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 6 сентября: тогда в мире за день заболевание подтвердили у 304,6 тыс. человек.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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