ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся

Согласно Всемирной организации здравоохранения, победить пандемию COVID-19 до конца текущего года нереально, передает YLE.
Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности.
Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада. Сейчас приоритет ВОЗ — свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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