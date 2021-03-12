ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 Janssen для экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от COVID-19 компании Janssen-Cilag для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину от COVID-19 компании Janssen-Cilag для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что компания Janssen является подразделением компании Johnson & Johnson.
ВОЗ ”включила вакцину Ad26.COV2.S от заболевания COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для (международного механизма обеспечения доступа к вакцинам) COVAX”, — говорится в сообщении.
Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило четвертую вакцину от коронавируса — фармацевтического подразделения Johnson & Johnson (J&J ), компании Janssen-Cilag.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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