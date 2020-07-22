ВОЗ: люди получат вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину против коронавируса не раньше начала 2021 года.
По словам Райана, несмотря на прогресс в разработке вакцины против COVID-19, необходимо быть реалистичными относительно сроков ее получения.
"При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - сказал Райан в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter ВОЗ.
Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине. "Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - сказал Райан.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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