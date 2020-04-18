ВИДЕО | Каковы самые распространенные ошибки при ношении защитной маски? Как правильно надевать маску?

По словам координатора работы сестринской службы отдела инфекционного контроля Восточно-Таллиннской центральной больницы Сигне Юхкам, во время текущего чрезвычайного положения стоит носить маску, однако нужно следить, чтобы вы не совершали элементарных ошибок, которые сводят пользу от маски на нет.
При ношении защитной маски люди часто совершают ошибки. Чтобы от маски была польза, нужно соблюдать правила.
Нося защитную маску, люди часто совершают ошибки: носят ее под подбородком, сдвигают на лоб, оставляют незакрытым нос, снимают маску, например, при разговоре по телефону, а затем надевают ее снова.
Как правило, защитную маску можно носить два часа. Снятую маску обратно не надевают, так как снимая маску и прикасаясь к ней, мы загрязняем ее, а потому ее нельзя надевать снова.
Правильное надевание защитной маски начинается с антисептики рук. Антисептик втирают в кожу всех поверхностей рук в течение 30 секунд. Маску достают из коробки, более темная сторона маски должна быть снаружи, складки маски идут сверху вниз, а металлическую скобу закрепляют на носу. Складки под подбородком расправляют.
Маску снимают следующим образом: берутся за резинки и снимают, не прикасаясь к маске. После этого нужно снова продезинфицировать руки.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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