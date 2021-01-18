Вакцины от COVID-19: немецкий ученый об их эффективности и безопасности

Каждая партия вакцины в Германии перед поставкой на рынок проходит проверку на качество. Занимается этим Институт имени Пауля Эрлиха — немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Его руководитель Клаус Цихутек в эксклюзивном интервью DW рассказал о том, насколько безопасны и эффективны сертифицированные в ЕС вакцины против коронавируса BioNtech/Pfizer и Moderna, о возможных побочных и долгосрочных эффектах после вакцинации, и о том, будут ли прививать от коронавируса детей.

- BioNtech/Pfizer и Moderna — первые две вакцины против коронавируса, допущенные на европейский рынок. Что можно сказать уже сейчас об их эффективности?

- Пока что реактогенность обеих вакцин (свойство вакцины вызывать при введении в организм какие-либо побочные эффекты — повышение температуры, отек на месте инъекции и пр. — Ред.) не отличается от других вакцин и не выходит за привычные рамки. Первые данные очень обнадеживающие: в ходе клинических испытаний эффективность обеих вакцин достигла 90 и более процентов. И даже среди пожилых людей она превышает 80 процентов. Я думаю, что у нас есть две отличные сертифицированные вакцины, разработанные и прошедшие все проверки с соблюдением всех необходимых стандартов. Так что в настоящее время ситуация выглядит очень хорошо.

- Обе вакцины нужно вколоть дважды. На какое время они гарантируют защиту от коронавируса?

- Пока что мы этого не знаем. Но у нас есть свидетельства устойчивой иммуногенной активности (иммунного ответа организма. — Ред.). Некоторые данные указывают на то, что иммунная реакция, которую активируют вакцины, длится минимум восемь месяцев. И даже после этого она пока не ослабевает. А тесты, которые проводились на обезьянах, показывают, что даже низкого уровня нейтрализованных антител достаточно для того, чтобы защитить нас от вируса. Я думаю, что обе вакцины предоставят нам защиту на более длительный срок, но чтобы делать заявления об их долгосрочной эффективности и безопасности, нужно дождаться появления дополнительных данных.