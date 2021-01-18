Вакцинация от ковида: почему не все европейцы хотят делать прививку

В Евросоюзе и Великобритании уже несколько недель полным ходом идет кампания вакцинации населения от коронавируса, однако многие европейцы по-прежнему относятся к прививкам с осторожностью. Так, в Германии, по данным соцопросов, привиться вакциной BioNTech/Pfizer готовы пока чуть более половины жителей. В других западноевропейских странах отношение к вакцинации разное: от настороженного скептицизма — до одобрения.

Противники вакцинации во Франции

Скептицизм в отношении вакцинации от COVID-19 особенно распространен во Франции. Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что только 40% французов готовы сделать прививку от коронавируса. Нерасторопность правительства, по оценке оппозиции и ведущих врачебных ассоциаций, лишь усугубляет ситуацию.

Так, если в Германии уже в первую неделю после начала вакцинации было сделано 200 000 прививок, во Франции их получили всего несколько тысяч человек. Сколько именно — не очень понятно, потому что официальных сведений мало, да и центры вакцинации есть не везде. Кроме того, не раз возникали сбои в коммуникации: власти не сразу смогли договориться, кого следует вакцинировать в первую очередь.

Критики властей опасаются, что кампания по вакцинации станет очередным провалом в борьбе с коронавирусом во Франции. Напомним, что весной в этой стране не хватало масок и защитной одежды, в том числе для медперсонала в клиниках, а осенью лаборатории для проведения тестов оказались полностью перегружены.

Большинство британцев готовы сделать прививку

В Великобритании, в отличие от Франции, гораздо меньше сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. Сделать прививку, как свидетельствуют опросы журнала Der Spiegel, хотят две трети населения страны. Таблоиды даже окрестили 8 декабря — день, когда британцам начали делать прививки препаратом BioNTech/Pfizer, — V-Day, по аналогии с отмечаемым в Европе 8 мая Днем победы над нацистской Германией (Victory in Europe Day). V в данном случае означает вакцинацию.

Тем не менее на острове растет число противников этой вакцины. Газета The Guardian в начале этой недели сообщила о нескольких случаях, когда люди не хотели вакцинироваться препаратом немецко-американского производства BioNTech/Pfizer и предпочитали дождаться "британского". Речь идет о вакцине, разработанной учеными Оксфордского университета и шведско-британским фармацевтическим концерном AstraZeneca. Впервые она была использована в начале января, однако в ЕС пока не одобрена для применения.