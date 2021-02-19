Вакцинация от коронавируса и ревматологические заболевания: что нужно знать?

Согласно плану вакцинации Министерства социальных дел, в первую очередь должны быть вакцинированы те ревматологические пациенты, которые получали иммуносупрессивное лечение последние 5 лет. Иммуносупрессивными препаратами являются глюкокортикоиды, например медрол или преднизолон, базисные препараты, такие как Trexan или Arava, биологическое лечение, и таргетные препараты, такие как Rinvoq или Xeljanz.

Все вакцины от COVID-19, находящиеся на рынке или в разработке, не являются живыми вакцинами, то есть не могут вызвать заболевания или изменить вашу генетическую информацию. Эти вакцины можно безопасно использовать как при ревматических заболеваниях, так и в случае иммуносупрессивной терапии.

Польза вакцинации — будь то предотвращение заболевания, или заболевание в легкой форме — превышает связанные с вакцинацией риски. Такие риски являются минимальными по сравнению с возможными осложнениями COVID-19. Вакцинацию предпочтительно проводить, когда болезнь находится под контролем, при низкой активности ревматологического заболевания, по возможности до начала ревматологического лечения или до нового курса лечения. В случае активного заболевания рекомендуется проконсультироваться со своим ревматологом. Пациентам не нужно прерывать ревматологическое лечение, чтобы получить вакцину. В случае ритуксимаба вакцинация должна проходить через 15-17 недель после последней дозы ритуксимаба.

Мы рекомендуем всем ревматологическим пациентам вакцинироваться от COVID-19, вне зависимости от диагноза или схемы лечения. Польза от вакцинации превышает риски. Будучи вакцинированным, мы уменьшаем риск осложнений, связанных с COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!