Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ

"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", — говорится в заявлении ВОЗ в твиттере.

"Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", — отмечается в заявлении.

Экстренное разрешение на применение выдаётся в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой — ещё доступны не все результаты испытаний.

В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.

Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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