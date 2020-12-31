Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ
Вакцина от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщает в четверг эта организация.
Вакцина от коронавируса COVID-19 получила от ВОЗ разрешение на экстренное применение, сообщает в четверг эта организация.
"Сегодня Pfizer/BioNTech от COVID-19… стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование", — говорится в заявлении ВОЗ в твиттере.
"Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от неё в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски", — отмечается в заявлении.
Экстренное разрешение на применение выдаётся в случаях, когда с одной стороны препарат необходим для борьбы против серьёзных эпидемий, а с другой — ещё доступны не все результаты испытаний.
В дальнейшем ВОЗ после изучения дополнительной информации может выдать уже не экстренное, а постоянное разрешение на применение.
Вакцина разработана американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Она уже применяется в США и ряде других стран.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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