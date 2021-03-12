Вакцина от коронавируса компании Novavax показала эффективность в 96,4%

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная американской компанией Novavax, эффективна на 96,4% против исходного варианта патогена, сообщается на сайте разработчиков.
”Novavax, Inc. […] объявила об окончательной эффективности 96,4% против легкого, умеренного и тяжелого течения заболевания, вызванного исходным штаммом COVID-19, на основании результатов третьей фазы клинических испытаний в Великобритании”, — указано в сообщении.
При этом, по данным компании, препарат показал эффективность в 86,3% против ”британского” варианта коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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