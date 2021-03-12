12.03.2021, 11:30

Вакцина от коронавируса компании Novavax показала эффективность в 96,4%

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Вакцина от коронавируса компании Novavax показала эффективность в 96,4%
REUTERS/Dado Ruvic

Вакцина от коронавируса нового типа, разработанная американской компанией Novavax, эффективна на 96,4% против исходного варианта патогена, сообщается на сайте разработчиков.

”Novavax, Inc. […] объявила об окончательной эффективности 96,4% против легкого, умеренного и тяжелого течения заболевания, вызванного исходным штаммом COVID-19, на основании результатов третьей фазы клинических испытаний в Великобритании”, — указано в сообщении.

При этом, по данным компании, препарат показал эффективность в 86,3% против ”британского” варианта коронавируса.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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