Вакцина от коронавируса: Европейский альянс всеобщей вакцинации заключил крупное соглашение с AstraZeneca

В субботу об этом объявило министерство здравоохранения Германии с комментарием, что ”быстрые, скоординированные действия группы государств-членов [ЕС] пойдут на пользу всем, кого затронул кризис”.

Согласно соглашению, подписанному англо-шведской компанией и Европейским альянсом всеобщей вакцинации, эта вакцина будет доступна для любой страны Европейского союза, которая пожелает принять участие в этой инициативе.

Ожидается, что расходы будут возмещены за счет финансирования со стороны государственной власти.

”Это соглашение позволит сотням миллионов европейцев получить доступ к вакцине Оксфордского университета сразу после её утверждения”, — сказал генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио. — Европейские поставки должны скоро начаться, и мы надеемся сделать эту вакцину доступной для всех как можно быстрее”.

AstraZeneca недавно заключила аналогичные соглашения с Великобританией, США, коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, имеющей головной офис в Норвегии, и международным альянсом по вакцинации Gavi.

Также договор на поставку 1 миллиарда вакцин был подписан с Индийским институтом сыворотки.

В Великобритании испытания вакцины от COVID-19 начались в апреле. В них приняли участие более 1000 не имеющих проблем со здоровьем добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Второй этап исследования с количеством добровольцев, возросшем до 10 000 человек, начался в мае.

Другие компании, в том числе американская биотехнологическая компания Moderna и французская фармацевтическая компания Sanofi, также занимаются созданием вакцины от коронавируса, являющейся единственным возможным способом безопасного возвращения мира к ”нормальной жизни” после COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!