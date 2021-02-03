Вакцина от коронавируса: что известно об американском препарате Novavax

Американский фармацевтический концерн Novavax сообщил, что разработанная им вакцина NVX-CoV2373 прошла вторую и третью фазу клинических испытаний. Ее эффективность составляет 89,3 процента. А проведенные в Великобритании и ЮАР исследования показали, что вакцина эффективно действует и в случае мутации вируса, в частности, против британского и южноафриканского вариантов.

Препарат компании Novavax создан на основе инактивированного коронавируса. В его основе — S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Вакцину можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Novavax эффективна против британского варианта коронавируса



В испытаниях вакцины Novavax в Великобритании приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. В 32 из 62 случаев заболевания COVID-19 в контрольных группах оно было вызвано британским вариантом коронавируса B1.1.7. 56 случаев было зарегистрировано в группе испытуемых, получивших плацебо, и шесть случаев в группе, которая получила вакцину. Предыдущий анализ показал, что при вакцинации были редкие случаи проявления побочных действий, причем в равной степени как у тех, кто получил плацебо, так и у вакцинированных препаратом от Novаvax.

Джон Мур, профессор микробиологии и иммунологии в Weill Cornell Medical College в Нью-Йорке, заявил агентству Reuters, что данные проведенных исследований вакцины Novavax едва ли можно сравнить с результатами двух разрешенных к применению вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna. Они в показали третьей фазе клинических испытаний 94-95 процентов эффективности. Но, с точки зрения статистики, это не столь релевантно. "Вакцина, в принципе, хорошо действует против британского варианта коронавируса, и это означает, что она будет эффективна и в США", считает Мур.

В Южной Африке вакцина компании Novavax прошла вторую фазу клинических испытаний, в которой участвовали 4400 человек. Там 90 процентов случаев заболевания ковидом были вызваны мутировавшим коронавирусом B.1.351, распространенным в ЮАР. 29 пациентов заболели в группе плацебо и 15 в группе вакцинированных.