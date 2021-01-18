В ВОЗ уточнили, сколько дней больные COVID-19 остаются заразными

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в беседе с "Российской газетой" рассказала, сколько дней переболевшие COVID-19 остаются заразными, пишут РИА-Новоости.
Специалист пояснила, что речь идет о тех, кто распространяет живой вирус.
"Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов", — сказала Вуйнович.
При этом представитель ВОЗ отметила, что этот инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
3 неисправности, при которых машину пора продавать
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
В Британии студентка оглохла после мытья головы