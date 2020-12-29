В ВОЗ спрогнозировали выявление новых вариантов коронавируса в 2021 году

Генеральный директор ВОЗ призвал страны по всему миру активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления мутаций SARS-CoV-2.
Страны по всему миру должны активизировать работу по секвенированию геномов для скорейшего выявления новых вариантов коронавируса. Такое мнение высказал в понедельник, 28 декабря, на онлайн-пресс-конференции, транслировавшейся из Женевы, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В будущем году нам предстоят… новые вызовы, например, новые варианты COVID-19, а также помощь людям, уставшим от пандемии, в продолжении борьбы с ней", — заявил он.
ВОЗ призывает к прозрачному обмену информацией
Руководитель всемирной организации добавил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы "лучше понять все изменения вируса" и их последствия. Он призвал к прозрачному обмену информацией между отдельными странами, а также с органом, координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН. "Только если государства изучают (мутации. — Ред.) и эффективно проводят тесты, возможно идентифицировать варианты и скорректировать стратегии, чтобы справиться" с пандемией, подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
С начала пандемии в мире выявлено свыше 80 млн человек, инфицированных коронавирусом. Этот порог был преодолен 26 декабря, свидетельствовали данные Университета Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор (штат Мэриленд). От последствий заболевания COVID-19 по всему миру скончались свыше 1,7 млн человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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