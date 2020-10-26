В Тартуском университете бесплатно проверят вашу противовирусную маску на эффективность

Институт физики Тартуского университета предлагает людям возможность проверить, способна ли купленная ими маска защитить от коронавируса. Для этого неиспользованную маску нужно отправить по почте на адрес института, указать производителя, место покупки и цену товара. Тест будет бесплатным, но маски владельцам не возвращаются.

"Одно из правил гласит, что если при натяжении маска просвечивает, то это плохой признак. Второе правило — обращать внимание нужно скорее на маски, к которым производитель прилагает информацию о ее составе, и там есть упоминание об использовании специальных фильтрующих материалов. Такие маски могут быть неплохие", — отметил профессор физики окружающей среды Хейкки Юннинен.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!