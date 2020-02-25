В таллиннской больнице за анализ на коронавирус просят 130 евро. Департамент здоровья: первый раз слышим!

”Впервые слышу, что где-то за анализы нужно платить. Все-таки возмещать должно государство”, — сказала журналисту советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Она отметила, что больница отсылает пробы в лабораторию департамента, ответ из которой поступает в течение 3-4 часов. По заверению Кингсепп, анализы бесплатные. К настоящему моменту в Эстонии было произведено 16 анализов на коронавирус и все они оказались отрицательными.

”Скорее всего, дело в том, что с направлением от семейного врача, если он посчитал анализы обоснованными, процедуры бесплатны. Если человек приходит по собственной инициативе, то ему нужно самому оплатить анализы”, — предположили в регистратуре Ида-Талииннской центральной больницы.

С самим центром к моменту выхода статьи связаться не удалось.