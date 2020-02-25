В таллиннской больнице за анализ на коронавирус просят 130 евро. Департамент здоровья: первый раз слышим!(2)
Издание Maaleht пишет, что в инфекционном центре Merimetsa на Палдиски мнт, 66 за анализ на коронавирус просят 130 евро.
Издание Maaleht пишет, что в инфекционном центре Merimetsa на Палдиски мнт, 66 за анализ на коронавирус просят 130 евро.
”Впервые слышу, что где-то за анализы нужно платить. Все-таки возмещать должно государство”, — сказала журналисту советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
Она отметила, что больница отсылает пробы в лабораторию департамента, ответ из которой поступает в течение 3-4 часов. По заверению Кингсепп, анализы бесплатные. К настоящему моменту в Эстонии было произведено 16 анализов на коронавирус и все они оказались отрицательными.
”Скорее всего, дело в том, что с направлением от семейного врача, если он посчитал анализы обоснованными, процедуры бесплатны. Если человек приходит по собственной инициативе, то ему нужно самому оплатить анализы”, — предположили в регистратуре Ида-Талииннской центральной больницы.
С самим центром к моменту выхода статьи связаться не удалось.
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