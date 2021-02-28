28.02.2021, 19:30

В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson


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В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson &amp; Johnson
Foto: Reuters

Регулятор FDA пришел к выводу, что преимущества препарата перевешивают известные и потенциальные риски его использования. Его эксперты оценили эффективность вакцины в 66%.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

”Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски [ее использования] <…>”, — сообщает FDA.

По данным регулятора, вакцина эффективна в 66–67% случаев при предотвращении заболевания ”умеренной” тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.

Сама Johnson & Johnson оценила эффективность своего препарата после третьей фазы клинических испытаний в 66–72%.

Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

В октябре Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины из-за ”необъяснимой” болезни одного из участников. Позже компания сообщила о готовности возобновить исследования, поскольку не обнаружила доказательств того, что болезнь была вызвана именно вакциной.

Johnson & Johnson утверждала в августе, что заключила договор с правительством США на поставку 100 млн доз вакцины. Стоимость сделки будет составлять $1 млрд.

В четверг президент США Джо Байден сообщил, что вакцинация в США идет с опережением графика. Ранее он обещал привить 100 млн американцев в течение первых 100 дней своего президентства. Делая это заявления на 37-й день своего президентского срока, он отметил, что прививки сделаны уже 50 млн граждан США. ”Сегодня я здесь, чтобы сказать, что мы прошли уже полпути… Это на недели опережает график, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись недавно во время снежных бурь”, — подчеркнул президент.

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