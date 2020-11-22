В США одобрили "коктейль антител" от Regeneron, которым лечили Трампа

Согласно сообщению, использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого. Использование препарата запрещено у госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Разработанный Regeneron препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19. Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.

"Коктейль антител" от Regeneron получал президент США Дональд Трамп, когда он болел коронавирусной инфекцией. По словам президента, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение сразу после введения инъекции с антителами. После этого Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 255 тысяч заболевших COVID-19 скончались.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!