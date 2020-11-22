В США одобрили "коктейль антител" от Regeneron, которым лечили Трампа

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу COVID-19, разработанного компанией Regeneron, сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого. Использование препарата запрещено у госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.
Разработанный Regeneron препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19. Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.
"Коктейль антител" от Regeneron получал президент США Дональд Трамп, когда он болел коронавирусной инфекцией. По словам президента, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение сразу после введения инъекции с антителами. После этого Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 255 тысяч заболевших COVID-19 скончались.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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