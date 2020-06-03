В случае подозрения на клещевую инфекцию стоит пройти тестирование

По словам провизора аптеки BENU Papiniidu Маргот Лехари, клещи в Эстонии переносят клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз или же болезнь Лайма и эрлихиоз. ”Возбудителей болезни клещ получает от животных, чью кровь он сосет и, хотя сам клещ не страдает от этих заболеваний, вирусы и бактерии могут в нем размножаться, и он транспортирует их от одного организма к другому”, — пояснила Лехари.

По словам провизора аптекаря, необходимо постоянно проверять свою кожу в период активности клещей, поскольку они находятся не только в лесах и деревнях, но их вполне можно встретить и в городе. ”Клеща важно как можно быстрее удалить с кожи, потому что чем дольше присосавшийся клещ находится на коже, тем больше возбудителей заболеваний он может передать своей слюной. Вирус клещевого энцефалита может распространиться уже через несколько минут после укуса клеща, но для заражения клещевым боррелиозом требуется более длительное время и поэтому быстрое удаление клеща с кожи имеет первостепенное значение для снижения риска заражения”, — рассказывает Лехари.

Клеща с кожи нужно удалять осторожно, не сжимая его заднюю часть, но беря его как можно ближе к коже. ”Клеща можно удалить с помощью специального инструмента для удаления клещей или пинцета. Если их нет, то стоит попробовать кончиками пальцев аккуратно вытянуть клеща. Место укуса необходимо продезинфицировать или промыть водой с мылом”, — подчеркивает провизор.

”Не все клещи являются переносчиками болезней, но поскольку в Эстонии частота этих заболеваний довольно велика, то необходимо после каждого укуса внимательно следить за своим здоровьем”, — убеждает Лехари. Симптомы клещевого боррелиоза могут проявиться уже на второй день после нахождения зараженного клеща на коже. ”В случае боррелиоза примерно в половине случаев в течение 1-4 недель появляется на коже — например, на спине, на теле, в районе паха, ногах или в подмышках — красная окружность, а позже на болезнь указывают схожие с гриппом симптомы — такие как легкий жар, головная боль, боль в суставах и мышцах, головокружение, слабость и потеря веса. Но при этом необходимо помнить, что не всегда появляется это красная окружность, которая начинает разрастаться, и поэтому нельзя по отсутствию этого признака утверждать, что клещ не был заразен”, — разъясняет аптекарь.