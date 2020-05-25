В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре назвали ошибочным мнение о способности алкоголя убить коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре назвали ошибочным мнение о способности алкоголя убить коронавирусную инфекцию нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что спиртное наоборот оказывает негативное влияние на иммунитет.
”Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья”, — заявили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что употребление спиртных напитков в ”любых ситуациях”, а также во время пандемии COVID-19 следует свести к минимуму.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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