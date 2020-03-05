В одном самолете с носителем коронавируса летели эстонские медики. Один из них после этого три дня работал

По сообщению Департамента здоровья, сейчас этот медик находится дома. Департамент связался с ним сразу же после получения списка пассажиров от авиакомпании. ”Поскольку симптомов у него не было, в это время он был не заразен”, — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Симмо Саар.

По данным Delfi, речь идет о сотрудниках Северо-Эстонской региональной больницы и Клиники Тартуского университета. По данным издания Õhtuleht, более десяти медработников приехали с отдыха из Северной Италии. Глава Клиники ТУ Прийт Ээлмяэ сказал, что ничего об этом не знает и не слышал, чтобы кто-то из сотрудников, вернувшихся из региона риска, вышел на работу.

Председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду сказал, что все сотрудники больницы по возвращению из регионов риска отправляются на 14 дней на домашний карантин. ”После этого они должны проконсультироваться с сестрой по инфекционному контролю, после чего им разрешают вернуться на работу. Это касается и наших работников, вернувшихся из Северной Италии”, — отметил он. Обнародовать информацию о том, находились ли работники больницы на рейсе от 29 февраля, больница исходя из обязательства по защите личных данных не может.