В Норвегии обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом газете ”Верденс ганг” (Verdens Gang) сообщила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад.
В период с 16 по 18 октября в городе Тронхейм новый тип вируса выявили у восьми местных жителей. ”По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения раньше не встречало в Норвегии”, — сказала Ресстад.
Она добавила, что пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса. Однако, по ее словам, заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.
В начале октября сообщалось об обнаружении учеными Института Фрэнсиса Крика опасной мутации коронавируса, позволяющей ему легче проникать в человеческий организм. Шипы вируса могут трансформироваться в десять различных форм для защиты от распознавания антителами. В лабораторных условиях эти шипы могли изменяться всего за минуту, хотя в реальности они делают это значительно медленнее. Специалисты объяснили, что ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавируса в Норвегии выявили почти 16,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. 278 заболевших в стране скончались.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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