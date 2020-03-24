В Нидерландах ученые обнаружили антитело, которое блокирует коронавирус

"Это первое известное нам антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано для изготовления лекарств, которые поступят в продажу", — говорит роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

После предварительных исследований аналогичных Covid-19 вирусных инфекций исследователи уже имели это антитело в лаборатории.

"Мы должны что-то сделать, и, возможно, у нас уже что-то есть. Поэтому мы немедленно начали работать и работали круглосуточно", — сказал Гросфелд.

Он также добавил, что работа еще продолжается, а действенность антитела должна быть проверена на человеке, поэтому все эти исследования могут затянуться на месяцы. Сейчас эти исследования должны получить одобрение от других ведущих ученых в области биологии.

Ученый из Утрехта Беренд-Ян Бош подчеркнул, что это многообещающий шаг, но еще рано говорить об эффективности. Антитело в будущем может быть использовано для изготовления лекарств против коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что наиболее эффективно — это профилактика, а не лечение. Поэтому нужна вакцина, разработка которой может занять два года.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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