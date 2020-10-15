В Эстонии закончилась вакцина от гриппа. Пополнения запасов не предвидится(15)
В Эстонии на этот год вакцины от гриппа больше нет, пишет Forte.
В Эстонии на этот год вакцины от гриппа больше нет, пишет Forte.
Как Medicum, Qvalitas, как и Esmed оставили множество своих крупных клиентов за бортом, поскольку вакцина попросту закончилась. Закончились запасы и у центров семейных врачей.
”Честно говоря, для меня как простого семейного врача загадка, куда подевалась эта вакцина”, — говорит председатель Союза семейных врачей Ле Валликиви.
Два поставщика — Tamro Baltics и Magnum Medical — заказали в этом году в общей сложности 153 000 дозы вакцины. Это на 49 480 доз меньше, чем в прошлом году, поскольку тогда спрос не был велик и 40 000 доз пришлось просто уничтожить.
”Если посчитать на пальцах: было 153 000 доз. Дома по уходу получили 10 000, больницы — 20 000, аптеки для своих кампаний — 20 000 и Силы оброны — 10 000. Где остальные 90 -100 000?” , — задается вопросом Валликиви. В то, что всего за три недели 100 000 доз было использовано центрами семейных врачей, она не верит. В этом случае скорость вакцинации должна была составить 5000 доз в день, что нереально.
Утверждение о том, что в прошлом году излишек вакцины был уничтожен, она также называет странным. По ее словам, в прошлом году вакцина тоже закончилась, правда, не в октябре, как в этом году, а в январе.
”Мы специально посмотрели по записям в своем центре и наши последние вакцинации проводились в январе, когда заинтересованных было еще много. Так что подозревать здесь можно либо рептилии, либо сторонников теории плоской Земли, либо пришельцев, либо сионистов”, — сыронизировала она.
Советник Министерства социальных дел Кярт Сыбер пояснила, что государство закупает вакцину только для клиентов домов попечения. ”Остальное население имеет возможность платно вакцинироваться в центре семейных врачей, инфекционной клинике, кабинете вакцинации или в рамках пилотного проекта также в аптеке. Эти вакцины на государственном уровне не закупаются, и доступные объемы регулируются частным рынком”, — сказала она.
Обычно расчет закупаемых объемов производится на основании прошлогоднего спроса. По словам Сыбер, нужно иметь в виду, что в контексте распространения коронавируса спрос на вакцину от гриппа вырос во всей Европе и превышает предложение.
”Поэтому маловероятно, что удастся поставить в Эстонию дополнительную партию”, — добавила она.
Представитель Magnum Medical Карина Лой подтвердила: запасов больше нет и на настоящий момент их пополнения ожидать не стоит.
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