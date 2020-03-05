В Эстонии выявлен третий заболевший коронавирусом

Вчера лаборатория Департамента здоровья провела 43 анализа на коронавирус, один из которых оказался положительным.
Носителем вируса оказался человек из Таллинна средних лет, который 29 февраля прибыл через Ригу из Италии.
Этот человек прибыл в Ригу тем же авиарейсом, что и житель Тарту, у которого также был выявлен коронавирус.
Домой из Риги житель Таллинна добирался на личном транспорте. Из симптомов у него наблюдалась температура, а также боль в костях и мышцах. Сейчас он находится на домашнем лечении. Департамент следит за состоянием здоровья его близких и людей, с которыми он контактировал. Им будет предоставлена вся необходимая информация.
Департамент отмечает, что хотя и житель Тарту, и житель Таллинна летели в одном самолете, эти два случая могут быть не связаны между собой. Для выявления точного источника заражения департамент проводит в отношении каждого пациента эпидемиологическое исследование.
Всего к настоящему моменту в Эстонии выявлено три случая заражения коронавирусом.
Рекомендации департамента
Департамент здоровья рекомендует людям, возвращающимся из регионов повышенного риска, а именно из Китая и северной Италии (в частности, из регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), работать дома в течение двух недель и избегать многолюдных событий до окончания инкубационного периода. ”Если характер вашей работы не позволяет вам оставаться дома, вам следует очень внимательно следить за своим здоровьем и немедленно вызывать домой своего семейного врача, когда у вас появляются симптомы кашля, лихорадки и затрудненного дыхания”, - говорит Мари-Анне Хярма, глава департамента мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемического контроля Департамента Здоровья.
По возможности, после возвращения из отпуска, стоит оставить ребенка дома, не посещать школу и детский сад. Все эти меры обязательны при появлении симптомов заболевания.
При подозрении на коронавирус НЕ следует обращаться в отделение экстренной медицины
Человек с подозрением на коронавирус не должен обращаться в отделение неотложной помощи какой-либо больницы. ”Обращение в отделение неотложной помощи может распространить вирус среди других людей в помещении. Поэтому вам следует проконсультироваться со своим семейным врачом или по инфотелефону 1220 или позвонить по номеру экстренной помощи 112”, — сказала Хярма, призывая людей к здравомыслию и критическому мышлению. ”Тем не менее, стоит подозревать коронавирус, если у вас есть недавний опыт путешествия в регионы повышенного риска и симптомы, характерные для этого заболевания. В противном случае, вероятнее всего можно подозревать широко распространенный на данный момент вирус гриппа или подобный вирус, распространяющийся в данный период.
Поездки в зоны риска не рекомендуются. Во время путешествий необходимо соблюдаться строгие гигиенические требования.
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