В Эстонии выявлен третий заболевший коронавирусом

Носителем вируса оказался человек из Таллинна средних лет, который 29 февраля прибыл через Ригу из Италии.

Этот человек прибыл в Ригу тем же авиарейсом, что и житель Тарту, у которого также был выявлен коронавирус.

Домой из Риги житель Таллинна добирался на личном транспорте. Из симптомов у него наблюдалась температура, а также боль в костях и мышцах. Сейчас он находится на домашнем лечении. Департамент следит за состоянием здоровья его близких и людей, с которыми он контактировал. Им будет предоставлена вся необходимая информация.

Департамент отмечает, что хотя и житель Тарту, и житель Таллинна летели в одном самолете, эти два случая могут быть не связаны между собой. Для выявления точного источника заражения департамент проводит в отношении каждого пациента эпидемиологическое исследование.

Всего к настоящему моменту в Эстонии выявлено три случая заражения коронавирусом.

Рекомендации департамента

Департамент здоровья рекомендует людям, возвращающимся из регионов повышенного риска, а именно из Китая и северной Италии (в частности, из регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), работать дома в течение двух недель и избегать многолюдных событий до окончания инкубационного периода. ”Если характер вашей работы не позволяет вам оставаться дома, вам следует очень внимательно следить за своим здоровьем и немедленно вызывать домой своего семейного врача, когда у вас появляются симптомы кашля, лихорадки и затрудненного дыхания”, - говорит Мари-Анне Хярма, глава департамента мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемического контроля Департамента Здоровья.