В Эстонии в этом сезоне грипп унес первые жизни. В числе умерших - младенец
На прошлой неделе врачебная помощь по причине вирусной инфекции верхних дыхательных путей потребовалась 4009 людям, заболеваемость гриппом и подобными ему инфекциями выросла на 26 процентов, три человека скончались, сообщил Департамент здоровья.
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