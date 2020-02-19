19.02.2020, 20:27

В Эстонии в этом сезоне грипп унес первые жизни. В числе умерших - младенец


Каролийна Васли
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В Эстонии в этом сезоне грипп унес первые жизни. В числе умерших - младенец
TIINA KÕRTSINI, õhtuleht

На прошлой неделе врачебная помощь по причине вирусной инфекции верхних дыхательных путей потребовалась 4009 людям, заболеваемость гриппом и подобными ему инфекциями выросла на 26 процентов, три человека скончались, сообщил Департамент здоровья.

Более половины обратившихся за врачебной помощью (50,8 процента) — дети. По словам специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Основной причиной заболеваний являются вирусы гриппа.

Пяти пациентам потребовалось госпитализация в отделение реанимации (возраст 63, 66, 69 и 83 года, а также 9-месячный ребенок). Из них трое скончались, в том числе и упомянутый младенец.

Выше всего заболеваемость на прошлой неделе была в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа. На Сааремаа и Хийумаа не было зарегистрирована ни одного случая гриппа.

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