В Эстонии в этом сезоне грипп унес первые жизни. В числе умерших - младенец

Более половины обратившихся за врачебной помощью (50,8 процента) — дети. По словам специалиста Департамента здоровья Ольги Садиковой, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

Основной причиной заболеваний являются вирусы гриппа.

Пяти пациентам потребовалось госпитализация в отделение реанимации (возраст 63, 66, 69 и 83 года, а также 9-месячный ребенок). Из них трое скончались, в том числе и упомянутый младенец.

Выше всего заболеваемость на прошлой неделе была в Таллинне, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вильяндимаа. На Сааремаа и Хийумаа не было зарегистрирована ни одного случая гриппа.