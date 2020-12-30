В Эстонии разрабатывают спрей для носа с антителами к коронавирусу

В эпоху коронавируса крупнейший местный производитель дезинфицирующих средств Chemi-Pharmi AS, помимо производства 24 часа семь дней в неделю, разрабатывал уничтожающее вирус новое средство, которое надеются вскоре выпустить в продажу, сказала Maaleht учредитель и руководитель предприятия Рут Олтьер.
"Мы быстро двигаемся на фармацевтический ландшафт с новейшим брендом MEDIHEX. В начале февраля первые лекарственные товары должны уже попасть в аптеки. В ассортимент поступят, например, повышающие сопротивляемость организма пробиотики, кремы для шрамов и ран и, надеемся, также спрей для носа с антителами к COVID-19", - сообщила Олтьер.
"Этот основывающийся на антителах уничтожающий коронавирус спрей разработан в сотрудничестве с Тартуским университетом, Эстонским университетом естественных наук, Teadus ja Tegu OÜ и Icosagen. Мы на финишной прямой с разработкой. У него очень хорошее действие. Если вирус попал на слизистую оболочку носа, то антитело убивает этот вирус. Только что пришли исследования, что вирус не особо размножается в легких, а делает это на слизистой оболочке носа и затем опускается в легкие. Этот барьер этот спрей должен очистить", - пояснила руководитель предприятия.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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