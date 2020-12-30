В Эстонии разрабатывают спрей для носа с антителами к коронавирусу

"Мы быстро двигаемся на фармацевтический ландшафт с новейшим брендом MEDIHEX. В начале февраля первые лекарственные товары должны уже попасть в аптеки. В ассортимент поступят, например, повышающие сопротивляемость организма пробиотики, кремы для шрамов и ран и, надеемся, также спрей для носа с антителами к COVID-19", - сообщила Олтьер.

"Этот основывающийся на антителах уничтожающий коронавирус спрей разработан в сотрудничестве с Тартуским университетом, Эстонским университетом естественных наук, Teadus ja Tegu OÜ и Icosagen. Мы на финишной прямой с разработкой. У него очень хорошее действие. Если вирус попал на слизистую оболочку носа, то антитело убивает этот вирус. Только что пришли исследования, что вирус не особо размножается в легких, а делает это на слизистой оболочке носа и затем опускается в легкие. Этот барьер этот спрей должен очистить", - пояснила руководитель предприятия.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!