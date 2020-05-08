В Эстонии от коронавируса выздоровело 704 человека

Вчера, по состоянию на 7 мая, на основании данных инфосистемы здоровья о людях, у которых диагностировали COVID-19, выздоровевшими можно считать 704 человек. Также в инфосистеме здоровья подтверждения от врачей о выздоровлении ожидают еще 453 человека.
Выздоровевшими считаются те люди, у которых врач отметил в инфосистеме здоровье окончание заболевания.
”Лечащие врачи следят за выздоровлением людей и фиксируют это в истории болезни, обзор которой вносят в инфосистему здоровья”, сказала руководитель проектов и информационного менеджмента Ингрид Роода. ”Поэтому, для получения более точного обзора о выздоровевших, важно, чтобы информация, которая появляется в ходе лечения, документировалась и заносилась в инфосистему здоровья”.
В сотрудничестве Департамента здоровья и Центра инфосистем благополучия (TEHIK), с завтрашнего дня данные о выздоровевших будут отображаться на сайте Департамента здоровья www.koroonakaart.ee/ru.
Подтверждение выздоровления врачами ожидают еще 453 человека, в случае которых после позитивного результата теста прошло более 28 дней, или человек не находится на данный момент на лечении в больнице. Историю болезни заканчивает лечащий врач.
В общей сложности в Эстонии коронавирус был диагностирован у 1720 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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