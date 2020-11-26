В Эстонии младенцы входят в группу риска по нехватке витамина D

Потребность в витамине D не у всех одинаковая — она зависит от уровня этого витамина в крови. По словам фармацевта Benu Ülemiste Tervisemaja Трийн Хирвлаане, эта потребность особенно отличается у пожилых, младенцев, активно занимающихся спортом или же у тех, кто переносит какое-то заболевание.

”Витамин D — это в действительности гормон, который важен для обмена кальция — то есть прежде всего для формирования костей и зубов. Обычно наше тело получает достаточно витамина D во время солнечной погоды, но если люди не проводят на солнце весенние и летние месяцы, то они могут принимать витамина D в течение всего года. Например, если постоянно принимаются лекарства, которые провоцируют светочувствительность или же если диагностируется болезнь, при которой не советуют бывать на солнце”, — поясняет Хирвлаан.

Если витамин D принимается для профилактики, то, по словам фармацевта, для детей 1-12 лет предназначаются детские препараты, в которых витамина D содержится 10-20 μg или же 400-800 МЕ (IU). Начиная с 12 лет детям подходят взрослые витамины содержанием 15-20 μg или же 600-800 МЕ. Для пожилого поколения — то есть людей возраста 70+ — фармацевт советует не меньше 20 μg или по некоторым рекомендациям — 30-50 μg или же 1200-2000 МЕ витамина D в день, поскольку у этой группы повышенный риск остеопороза.

Фармацевт добавляет, что рекомендуемый уровень витамина D в крови отличается у детей и взрослых. ”Для взрослых рекомендуемый уровень — более 75 нмоль/л, идеальный — 90-100 нмоль/л. В случае детей достаточно, если этот уровень более 50 нмоль/л. Но если уровень ниже 50 нмоль/л, то речь идет уже о снижении уровня витамина D и если эта цифра ниже 25 нмоль/л, то речь идет о недостаточности витамина D”, — описывает Хирвлаан, добавляя, что для детей и младенцев в случае снижения или нехватки витамина D необходимую дозу назначает семейный или детский врач.

Как узнать достаточность уровня витамина D в теле

По словам фармацевта, при употреблении витамина D нельзя исходить из принципа, что чем больше его употреблять, тем лучше — излишнее употребление может привести к побочным действиям или же спровоцировать недуги. Для выяснения необходимой дозы витамина D нужно проверить его уровень, что можно сделать, например, в аптеке специальным измерением, которое, по словам Хирвлаан, можно делать с возраста 8 лет. ”Уровень витамина D у младенцев и маленьких детей выясняется в общем случае анализом крови, назначаемым семейный или детским врачом”, — добавляет фармацевт.