26.11.2020, 08:50

В Эстонии младенцы входят в группу риска по нехватке витамина D


EST
Imikud
фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Наш климат и малое количество солнечных дней являются причинами для круглогодичного приема витамина D, который зимой необходимо увеличить. Граница между излишним употреблением и нехваткой витамина в организме довольно размытая – самостоятельно ее определить невозможно ни у взрослых, ни у детей.

Потребность в витамине D не у всех одинаковая — она зависит от уровня этого витамина в крови. По словам фармацевта Benu Ülemiste Tervisemaja Трийн Хирвлаане, эта потребность особенно отличается у пожилых, младенцев, активно занимающихся спортом или же у тех, кто переносит какое-то заболевание.

”Витамин D — это в действительности гормон, который важен для обмена кальция — то есть прежде всего для формирования костей и зубов. Обычно наше тело получает достаточно витамина D во время солнечной погоды, но если люди не проводят на солнце весенние и летние месяцы, то они могут принимать витамина D в течение всего года. Например, если постоянно принимаются лекарства, которые провоцируют светочувствительность или же если диагностируется болезнь, при которой не советуют бывать на солнце”, — поясняет Хирвлаан.

Если витамин D принимается для профилактики, то, по словам фармацевта, для детей 1-12 лет предназначаются детские препараты, в которых витамина D содержится 10-20 μg или же 400-800 МЕ (IU). Начиная с 12 лет детям подходят взрослые витамины содержанием 15-20 μg или же 600-800 МЕ. Для пожилого поколения — то есть людей возраста 70+ — фармацевт советует не меньше 20 μg или по некоторым рекомендациям — 30-50 μg или же 1200-2000 МЕ витамина D в день, поскольку у этой группы повышенный риск остеопороза.

Фармацевт добавляет, что рекомендуемый уровень витамина D в крови отличается у детей и взрослых. ”Для взрослых рекомендуемый уровень — более 75 нмоль/л, идеальный — 90-100 нмоль/л. В случае детей достаточно, если этот уровень более 50 нмоль/л. Но если уровень ниже 50 нмоль/л, то речь идет уже о снижении уровня витамина D и если эта цифра ниже 25 нмоль/л, то речь идет о недостаточности витамина D”, — описывает Хирвлаан, добавляя, что для детей и младенцев в случае снижения или нехватки витамина D необходимую дозу назначает семейный или детский врач.

Как узнать достаточность уровня витамина D в теле

По словам фармацевта, при употреблении витамина D нельзя исходить из принципа, что чем больше его употреблять, тем лучше — излишнее употребление может привести к побочным действиям или же спровоцировать недуги. Для выяснения необходимой дозы витамина D нужно проверить его уровень, что можно сделать, например, в аптеке специальным измерением, которое, по словам Хирвлаан, можно делать с возраста 8 лет. ”Уровень витамина D у младенцев и маленьких детей выясняется в общем случае анализом крови, назначаемым семейный или детским врачом”, — добавляет фармацевт.

Если измерение сделано, то нужно в соответствии с результатами начинать или продолжать прием витамина D. ”Идеально, если доза принимаемого витамина D находится где-то между рекомендованной и безопасной дневной нормой с учетом уровня витамина D в крови”, — дополняет фармацевт.

Но если уровень витамина D в крови ниже нормы, то его необходимо принимать больше. ”Как много нужно витамина, решается вместе с врачом или аптекарем и это зависит от индивидуального уровня витамина D”, — говорит Хирвлаан. ”У разных возрастных групп разные безопасные дневные нормы, которых обязательно нужно придерживаться, потому что избыток витамина D может быть токсичным”.

Младенцам витамин D нужен с первых дней жизни

Хирвлаан поясняет, что, поскольку грудное молоко не содержит витамина D в достаточном объеме для обеспечения обмена кальция, детские врачи Европы относят младенцев на грудном вскармливании в группу риска по нехватке витамина D.

”Поскольку развитие и рост младенца особенны стремительны в первые три месяца жизни, то для формирования костей и зубов сверхважно получать достаточное количество витамина D. Из-за чувствительной кожи младенцам нельзя находиться под прямым солнцем и поэтому они не получают необходимого объема витаминов и в солнечные летние месяцы”, — поясняет фармацевт и добавляет, что это и служит причиной давать новорожденным с 4-5 дня жизни 10 μg или же 400 МЕ витамина D в день.

”Для младенцев и маленьких детей витамин D подходит в виде капель или спрея. Часто в аптеке спрашивают — могут ли препараты с витамина D вызывать у младенцев проблемы с животом, например, газы”, — рассказывает Хирвлаан и поясняет, что есть и капли, где помимо витамина D содержатся и кисломолочные бактерии. ”При необходимости младенцу можно дать и капли, содержащие симетикон, которые препятствуют образованию газов”.

Поскольку витамина D жирорастворимый, то предназначенные для младенцев препараты сделаны на основе масла. ”Они содержат оливковое, кокосовое, подсолнечное или масло черного тмина. Необходимо попробовать, чтобы найти индивидуально подходящий препарат”, — советует она.

Если же младенца кормят молочной смесью, то часто в аптеке спрашивают и о том, не получает ли ребенок слишком много витамина D. ”Это справедливый вопрос”, — признает Хирвлаан. ”Молочные смеси для младенцев и маленьких детей обогащены витамина D. В то же время в Европейском Союзе определено, сколько максимально витамина D может быть в молочной смеси, что также в свою очередь зависит от многих факторов — возраста ребенка, объема смеси, получаемой за день и т.д.”

Она рекомендует изучать упаковку молочного порошка, на которой указывается объем витамина D в 100 мл молочной смеси. ”Родителям нужно рассчитать, как много витамина D получает младенец со смесью и при необходимости вместе с аптекарем или врачом убедиться в том, что получаемый объем витамина D соответствует норме”.

Рекомендуемая дневная норма витамина D (μg): (1 микрограмм (μg) соответствует 40 МЕ (международным единицам или же IU)

  • от 0 до 12 месяцев: 10 μg или же 400 МЕ
  • от 1 до 12 лет: 10-20 μg или же 400-800 МЕ
  • от 12 до 18 лет: 15-20 μg или же 600-800 МЕ
  • от 18 до 70 лет: 15-20μg или же 600- 800 МЕ
  • Пожилые (то есть старше 70 лет): 20 μg или 30-50 μg, или же 1200-2000 МЕ
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